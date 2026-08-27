Ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar Breiðbliks gjörsamlega völtuðu yfir Csíkszere frá Rúmeníu, 8-1, í fyrri leik liðanna í fyrstu umferð Evrópubikars kvenna í fótbolta í gær. Sunna Rún Sigurðardóttir skoraði þrennu í leiknum.
Um tveggja leikja einvígi er að ræða sem sker úr um það hvort liðið fer áfram í aðra umferð forkeppni Evrópubikarsins og halda því Blikastelpur út til Rúmeníu með afar stórt forskot.
Breiðablik hafði stjórn á leiknum frá upphafi til enda og leiddi með fimm mörkum gegn engu í hálfleik. Þrjú mörk bættust við í seinni hálfleik og að öðrum ólöstuðum stal Sunna Rún Sigurðardóttir senunni með þrennu.
„Við vorum með yfirburði allan leikinn. Við hægðum aðeins á leiknum í síðustu tuttugu mínútunum. Þá vorum við komnar 8-0 yfir og það er eðlilegt að gera það. Við hefðum geta skorað meira og unnið stærra, en þetta var mjög flottur sigur,“ sagði Sunna Rún í viðtali við Kötlu Margréti Jónsdóttur eftir leik í gær.
Liðin mætast öðru sinni, þá í Rúmeníu, í seinni leik einvígisins. Formsatriði fyrir Breiðablik að komast áfram í aðra umferð með sjö marka forskot fyrir seinni leikinn.