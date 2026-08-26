Sunna Rún Sigurðardóttir var að vonum ánægð eftir 8-1 stórsigur Blika á Kópavogsvelli í dag, í fyrstu umferð í Evrópukeppninni.
Blikar höfðu mikla yfirburði frá fyrstu mínútu og Sunna segir sterka liðsheild hafa lagt grunninn að sannfærandi sigri. Andstæðingurinn var hins vegar að mestu óskrifað blað fyrir leik og viðurkennir Sunna að frammistaða þeirra hafi komið Blikum nokkuð á óvart.
„Við vissum eiginlega ekkert hvað við vorum að fara út í. Í fullkomni hreinskilni þá vissum við ekkert um liðið, hvernig þær væru. Við vissum bara að þær væru góðar í sinni deild, en vissum svo sem ekkert um deildina. Þetta kom okkur á óvart,“ sagði Sunna Rún Sigurðardóttir spurð hvort að úrslitin og framgangur leiksins hefði komið henni á óvart.
Sunna segir það ekki hafa nein áhrif á liðið að fara út í svona leik þar sem að andstæðingurinn er þeim algerlega ókunnur.
„Við förum alltaf eins í alla leiki, gerum okkar og okkar plan. Við breytum ekki okkar leik fyrir þær. Við spilum bara okkar leik, alltaf.“
„Við vorum með yfirburði allan leikinn. Við hægðum aðeins á leiknum í síðustu tuttugu mínútunum. Þá vorum við komnar 8-0 yfir og það er eðlilegt að gera það. Við hefðum geta skorað meira og unnið stærra, en þetta var mjög flottur sigur,“ sagði Sunna Rún spurð út í leikinn.
Sunna lýsir því hvernig það hafi verið liðsheild Blika sem skilaði þessari frammistöðu á Kópavogsvelli í dag.
„Við vorum allar algjörlega með þetta í kvöld. Það lögðu sig allir alveg 100% fram, eins og alltaf. Það klikkaði ekkert í dag, við vorum allar með þetta,“ sagði Sunna aðspurð hvað hefði skilað Blikum þessari öflugu frammistöðu í dag.
„Við erum með leik í deildinni á laugardaginn og ætlum að sækja þrjú stig þar. Við höldum okkar striki áfram. Svo förum við út á mánudaginn og tökum einnig leikinn þar,“ sagði Sunna aðspurð um næstu verkefni Blikakvenna.