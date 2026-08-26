Tómas Bent Magnússon og félagar hans í Hearts tryggðu sér sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir æsispennandi einvígi gegn Rapid Vín.
Hearts gerði 2-2 jafntefli í fyrri leiknum í Edinborg og eftir 2-2 jafntefli í síðari leiknum í Vín í kvöld þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni til að skera úr um hvort liðið færi áfram.
Tómas Bent kom inn á fyrir Tom Renaud á 15. mínútu og fékk því töluverðan tíma til að láta að sér kveða í leiknum. Hann var á miðju Hearts en á 76.mínútu leiksins fékk hann sitt annað gula spjald og þar með rautt. En allt var jafnt eftir framlengingu og því mættust liðin í vítaspyrnukeppni.
venjulegum leiktíma og framlengingu réðust úrslitin af ellefu metrunum. Þar reyndist Hearts sterkari aðilinn og tryggði sér farseðilinn áfram í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
Tómas Bent, sem gekk til liðs við Hearts frá Val, hefur því tekið þátt í Evrópuleikjum liðsins í upphafi tímabils og getur nú hlakkað til Evrópuævintýris í deildarkeppninni.