Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Cecilía Rán Rúnarsdóttir voru báðar í byrjunarliði Inter sem tapaði 2-0 fyrir Wolfsburg í fyrri leik liðanna í þriðju umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld.
Karólína lék á miðju Inter og var allan tímann inni á vellinum. Cecilía stóð í marki ítalska liðsins og þurfti að sækja boltann tvisvar úr netinu.
Wolfsburg hafði yfirhöndina í leiknum og náði að brjóta niður vörn Inter tvisvar. Inter tókst ekki að svara og þarf því að vinna upp tveggja marka forskot í síðari leiknum.
Síðari leikur Inter og Wolfsburg fer fram í Mílanó 2. september og þar ræðst hvort Inter kemst áfram í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.