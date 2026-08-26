Fótbolti

Karó­lína og Cecilía byrjuðu báðar í tapi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Cecilía Rán stóð í rammanum í dag.
Cecilía Rán stóð í rammanum í dag. vísir

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Cecilía Rán Rúnarsdóttir voru báðar í byrjunarliði Inter sem tapaði 2-0 fyrir Wolfsburg í fyrri leik liðanna í þriðju umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld.

Karólína lék á miðju Inter og var allan tímann inni á vellinum. Cecilía stóð í marki ítalska liðsins og þurfti að sækja boltann tvisvar úr netinu.

Wolfsburg hafði yfirhöndina í leiknum og náði að brjóta niður vörn Inter tvisvar. Inter tókst ekki að svara og þarf því að vinna upp tveggja marka forskot í síðari leiknum.

Síðari leikur Inter og Wolfsburg fer fram í Mílanó 2. september og þar ræðst hvort Inter kemst áfram í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna

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