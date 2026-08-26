Blikar lögðu Csíkszere frá Rúmeníu í fyrri leik liðanna í ótrúlegum 8-1 leik í fyrstu umferð Evrópubikars kvenna í fótbolta við bestu aðstæður á Eikarvellinum í Kópavogi í dag. Leikurinn er sá fyrri af tveimur leikjum í leikjaeinvígi sem mun koma til með að skera úr um hvaða lið heldur áfram í aðra umferð í Evrópukeppninni.
Blikar voru vægast sagt yfirhöndina alveg frá upphafi leiksins og sýndu töluverða yfirburði. Blikarnir voru ekki lengi að sækja sitt fyrsta mark en það datt inn á aðeins 6. mínútu. Kom þá Agla María Albertsdóttir á hlaupum upp vinstri kantinn og sendi boltann fyrir Úlfu Dís Kreye Úlfarsdóttur sem potaði boltanum auðveldlega í netið. Næsta mark Blikar skoraði einnig Úlfa Dís en það gerði hún á 9. mínútu þegar hún skallaði boltann í samskeytin eftir hornspyrnu.
Fljótt varð ljóst að gestirnir frá Rúmeníu voru einfaldlega ekki með tærnar þar sem að Blikakonur höfðu hælana. Kópavogsbúar sóttu sitt þriðja mark á 25. mínútu þegar Edith Kristjánsdóttir sendi boltann fyrir markið þar sem Líf Joostdóttir van Bemmel náði ekki að koma honum almennilega undir sig. Sunna Rún var hins vegar mætt á fjærstöngina, hirti upp lausan boltann og kom honum í netið.
Næsta mark Blika kom aðeins mínútu seinna þegar Karítas Tómasdóttir gaf stungusendingu sem endaði hjá varnarmanni Csíkszereda. Varnarmaðurinn missti boltann sem barst til Sunnu Rúnar Sigurðardóttur sem gaf á Líf Joostdóttur van Bemmel sem setti boltann auðveldlega inn.
Blikakonur héldu gestunum nánast í herkví og sóttu linnulaust að marki þeirra gestanna. Yfirburðir heimakvenna voru miklir og færin létu ekki á sér standa.
Fimmta mark blika í fyrri hálfleik kom á 40. mínútu þegar Agla María Albertsdóttir tók hornspyrnu. Agla gaf á Sunnu Rún sem lék á leikmann Csíkszereda og gaf fyrirgjöf inn á teig. Það tók Kristín Dís Árnadóttir á móti boltanum og potaði honum inn.
Við lok fyrri hálfleiks hafði leikurinn aðeins farið fram á vallarhelmingi gestanna sem höfðu hvorki náð að ógna marki heimakvenna né skapa sér marktækifæri. Ljóst var að Blikum héldu engin bönd og engin takmörk á því hve markatala Blika gæti orðið.
Næsta mark skorðuðu Blikar þegar tvær mínútur voru liðnar af seinni hálfleik. Þegar Sunna Rún Sigurðardóttir lagði boltann í netið. Sunna Rún Sigurðardóttir skoraði svo þrennu á 52. mínútu eftir fyrirgjöf frá Edith Kristjánsdóttur. Áttunda mark Blika kom svo mínútu síðar þegar Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skaut boltanum í fjærhornið.
Skömmu eftir síðasta mark Blika drógu heimakonur úr ákefðinni og gestirnir fengu í kjölfarið meira svigrúm til að færa sig framar á völlinn. Það breytti þó litlu í leiknum og fyrsta marktilraun rúmenska liðsins leit ekki dagsins ljós fyrr en á 63. mínútu, þegar fyrirliðinn lét vaða af löngu færi en skotið fór langt fram hjá marki Blika.
Blikar höfðu greinilega tekið fótinn af gjöfinni og fyrir vikið fengu gestirnir loks meira næði með boltann en þær höfðu haft fram að þessu. Það skilaði sér í marki á 78. mínútu þegar Csilla Balasz lét vaða fyrir utan teig. Skotið stefndi ekki í mikla hættu en boltinn hafði viðkomu í varnarmanni Blika, breytti algjörlega um stefnu og sveif yfir Herdísi Höllu í markinu. Heppnin var því með rúmensku gestunum þegar þær minnkuðu muninn.
Það dró verulega úr tempóinu þegar leið á lokamínúturnar og lítið var um að vera eftir mikinn hasar framan af. Ekkert bættist við markareikninginn og niðurstaðan því stórsigur Blika, 8-1, á Eikarvellinum í Kópavogi.
Atvik leiksins voru í raun mörk Blika sem komu á færibandi frá fyrstu mínútum. Heimakonur skoruðu átta mörk og réðu gestirnir frá Rúmeníu ekkert við sóknarþunga þeirra. Blikar voru komnir tveimur mörkum yfir eftir aðeins níu mínútur, leiddu 5-0 í hálfleik og bættu svo við þremur mörkum á fyrstu átta mínútum síðari hálfleiks. Markaveisla Blika og algjörir yfirburðir þeirra voru því saga leiksins.
Stjarna leiksins var Sunna Rún Sigurðardóttir sem fór á kostum í liði Blika. Hún skoraði þrennu auk þess að leggja upp mark og vera ógnandi í sóknarleik heimakvenna. Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir átti einnig frábæran leik með tveimur mörkum á fyrstu níu mínútunum.
Erfitt er að taka einn leikmann Csíkszereda sérstaklega fyrir í leik þar sem getumunurinn á liðunum var jafn mikill og raun bar vitni. Vörn rúmenska liðsins réð illa við hraða og hreyfanleika Blika og gestirnir voru nánast áhorfendur að leiknum lengst af.
Sofiya Prychyna hélt utan um flautuna í leiknum og henni til aðstoðar voru Oleksandra Vdovina, Maryna Striletska og Liudmyla Telbukh. Úkraínska dómarateymið átti góðan dag og lítið sem ekkert var út á störf þess að setja
Stemningin var frekar góð á heimavelli Blika í dag. Kópavogurinn bauð upp á bestu aðstæður fyrir fótboltaleik í dag en hér var sól, logn og örlítið skýjað. Mörkin komu á færibandi og fengu því stuðningsmenn Blika nóg fyrir peninginn. Fremur fámennt var þó í stúkunni, aðeins 268 áhorfendur, en þeir létu vel í sér heyra og héldu uppi ágætri stemningu á Eikarvellinum.