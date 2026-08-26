Liverpool mun ekki geta mætt Real Madrid á heimavelli sínum Anfield í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á þessu tímabili. Reglur keppninnar koma í veg fyrir að slíkt geti gerst.
Þar sem að liðin hafa nú þegar mæst tvö tímabil í röð í deildarkeppni Meistaradeildarinnar á Anfield sjá reglur keppninnar til þess að slíkt geti ekki gerst þriðja tímabilið í röð.
Hins vegar getur vel farið svo að liðin mætist í deildarkeppni Meistaradeildarinnar. En það yrði þá á Santiago Bernabeu, heimavelli Real Madrid.
UEFA rules are set to prevent Liverpool from being drawn at home to Real Madrid in this season's Champions League league phase ⤵️— Liverpool FC (@LFC) August 26, 2026
UEFA rules are set to prevent Liverpool from being drawn at home to Real Madrid in this season's Champions League league phase ⤵️
Dregið verður í Meistaradeild Evrópu á morgun. Þar fær hvert lið sem hefur unnið sér inn þátttökurétt í deildarkeppni mótsins að vita hvaða átta andstæðingar bíða þeirra.
Eini möguleiki á viðureign þessara tveggja liða á Anfield á yfirstandandi tímabili væri sá ef þau myndu mætast í útsláttarkeppni Meistaradeildar Evrópu þar sem leikið yrði tveggja leikja einvígi heima og að heiman.
Stuðningsmenn Liverpool gætu svekkt sig á þessum tíðindum því undanfarin tvö tímabil hefur liðið sótt sex stig af sex mögulegum gegn Real Madrid á Anfield. Liðið vann 2-0 sigur tímabilið 2024/25 Alexis Mac Allister og Cody Gakpo. Þá skoraði Alexis Mac Allister sigurmarkið í leik liðanna í fyrra.