Fótbolti

Liverpool má ekki taka á móti Real Madrid í Meistara­deildinni

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik Liverpool og Real Madrid í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á síðasta tímabili á Anfield
Frá leik Liverpool og Real Madrid í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á síðasta tímabili á Anfield Vísir/Getty

Liver­pool mun ekki geta mætt Real Madrid á heima­velli sínum Anfi­eld í deildar­keppni Meistara­deildar Evrópu á þessu tíma­bili. Reglur keppninnar koma í veg fyrir að slíkt geti gerst.

Þar sem að liðin hafa nú þegar mæst tvö tímabil í röð í deildarkeppni Meistaradeildarinnar á Anfield sjá reglur keppninnar til þess að slíkt geti ekki gerst þriðja tímabilið í röð. 

Hins vegar getur vel farið svo að liðin mætist í deildarkeppni Meistaradeildarinnar. En það yrði þá á Santiago Bernabeu, heimavelli Real Madrid. 

Dregið verður í Meistaradeild Evrópu á morgun. Þar fær hvert lið sem hefur unnið sér inn þátttökurétt í deildarkeppni mótsins að vita hvaða átta andstæðingar bíða þeirra.

Eini möguleiki á viðureign þessara tveggja liða á Anfield á yfirstandandi tímabili væri sá ef þau myndu mætast í útsláttarkeppni Meistaradeildar Evrópu þar sem leikið yrði tveggja leikja einvígi heima og að heiman.

Stuðningsmenn Liverpool gætu svekkt sig á þessum tíðindum því undanfarin tvö tímabil hefur liðið sótt sex stig af sex mögulegum gegn Real Madrid á Anfield. Liðið vann 2-0 sigur tímabilið 2024/25 Alexis Mac Allister og Cody Gakpo. Þá skoraði Alexis Mac Allister sigurmarkið í leik liðanna í fyrra.

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