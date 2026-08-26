Cristiano Ronaldo var allt annað en sáttur skömmu áður en hann var tekinn af velli í leik með Al-Nassr í gær. Lið hans sneri leiknum sér í vil og lönduðu sigri án Ronaldo.
Ronaldo, sem var í byrjunarliði Al-Nassr í leik gegn Al Ettifaq og að spila sinn annan leik eftir HM, var tekinn af velli í stöðunni 2-0 fyrir Al-Ettifaq í hálfleik. Í þokkabót var Al-Nassr einum manni færri eftir að markverði liðsins, Bento, hafði verið vikið af velli á 13.mínútu.
Ronaldo var auðsjáanlega mjög pirraður er hann hélt inn til búningsklefa í hálfleik og kom ekki meira við sögu í leiknum.
Ronaldo wasn’t happy at HT prior to being subbed by Postecoglou, with Al-Nassr down 2-0.10-man Al-Nassr won 3-2.Ange: “Everyone knows Ronaldo hasn’t played in a long time. He performed exceptionally well in first half & we opted for a diff approach” pic.twitter.com/bsNiN7Pfuh— Sacha Pisani (@Sachk0) August 25, 2026
Ronaldo wasn’t happy at HT prior to being subbed by Postecoglou, with Al-Nassr down 2-0.10-man Al-Nassr won 3-2.Ange: “Everyone knows Ronaldo hasn’t played in a long time. He performed exceptionally well in first half & we opted for a diff approach” pic.twitter.com/bsNiN7Pfuh
Það kom ekki að sök því liðsfélagar hans áttu eftir að eiga skínandi seinni hálfleik. Tvö mörk frá Sadio Mané og eitt frá Al Amri tryggðu Al-Nassr 3-2 endurkomusigur.
Í viðtali eftir leik útskýrði Ange Postecoglou, þjálfari Al-Nassr, þá ákvörðun sína að taka Ronaldo af velli. Hann væri enn að koma sér í almennilegt stand eftir HM og að hann hafi kosið að beita annarri nálgun á leikin í seinni hálfleik.
Al-Nassr er sem stendur á toppi sádiarabísku deildarinnar með fullt hús stiga eftir fyrstu þrjá leiki sína.