Fótbolti

Pirraður Ron­aldo tekinn af velli og liðinu gekk betur einum manni færri

Aron Guðmundsson skrifar
Ronaldo í leik með Al-Nassr á dögunum
Ronaldo í leik með Al-Nassr á dögunum Vísir/Getty

Cristiano Ronaldo var allt annað en sáttur skömmu áður en hann var tekinn af velli í leik með Al-Nassr í gær. Lið hans sneri leiknum sér í vil og lönduðu sigri án Ronaldo. 

Ronaldo, sem var í byrjunarliði Al-Nassr í leik gegn Al Ettifaq og að spila sinn annan leik eftir HM, var tekinn af velli í stöðunni 2-0 fyrir Al-Ettifaq í hálfleik. Í þokkabót var Al-Nassr einum manni færri eftir að markverði liðsins, Bento, hafði verið vikið af velli á 13.mínútu. 

Ronaldo var auðsjáanlega mjög pirraður er hann hélt inn til búningsklefa í hálfleik og kom ekki meira við sögu í leiknum. 

Það kom ekki að sök því liðsfélagar hans áttu eftir að eiga skínandi seinni hálfleik. Tvö mörk frá Sadio Mané og eitt frá Al Amri tryggðu Al-Nassr 3-2 endurkomusigur. 

Í viðtali eftir leik útskýrði Ange Postecoglou, þjálfari Al-Nassr, þá ákvörðun sína að taka Ronaldo af velli. Hann væri enn að koma sér í almennilegt stand eftir HM og að hann hafi kosið að beita annarri nálgun á leikin í seinni hálfleik. 

Al-Nassr er sem stendur á toppi sádiarabísku deildarinnar með fullt hús stiga eftir fyrstu þrjá leiki sína. 

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