Manchester United hefur gengið frá kaupum á Kamerúnanum Carlos Baleba frá Brighton en kaupverðið er allt að 70 milljónir punda.
United hefur verið á eftir Baleba síðustu vikur en það tók liðin nokkurn tíma að ná saman um endanlegt kaupverð. United greiðir 65 milljónir strax og fimm milljónir til viðbótar þegar fram líða stundir ef allt fer að óskum.
Baleba er þriðji miðjumaðurinn sem United bætir í hópinn í sumar en þeir Youri Tielemans og Andrey Santos komu báðir til Manchester-borgar fyrir tímabilið.
Samningur Baleba við United er til fimm ára með möguleika á framlengingu um eitt ár til viðbótar en skiptin eru að hans sögn draumi líkust:
„Það er ótrúleg tilfinning að ganga til liðs við félag drauma minna. Það er alltaf sérstök tilfinning að spila á Old Trafford en að fá tækifæri til að gera það sem leikmaður Manchester United verður sannur heiður.“
Carlos Baleba. Manchester United.IT'S OFFICIAL! ❤️🔒— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
Carlos Baleba. Manchester United.IT'S OFFICIAL! ❤️🔒
Með þessum kaupum hafa forsvarsmenn Manchester United alls varið 153 milljónum punda í leikmenn til að styrkja hópinn fyrir þetta tímabil en liðið leikur í Meistaradeild Evrópu í vetur í fyrsta sinn síðan veturinn 2023-24.