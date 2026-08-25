Forráðamenn Englandsmeistara Arsenal telja sig geta fengið Argentínumanninn Julián Álvarez til liðs við sig frá Atletico Madrid. Þeir muni hins vegar aðeins leggja fram tilboð opni hann á að koma aftur í enska boltann.
Frá þessu greinir félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano í færslu á samfélagsmiðlinum X núna í morgun.
Óvissa er uppi með framtíð Alvarez í herbúðum Atletico Madrid. Argentínumaðurinn hefur lýst yfir vilja sínum til þess að takast á við nýja áskorun hjá nýju félagi og á hann sér draum um að skipta yfir til Barcelona.
Forráðamenn Atletico Madrid taka það hins vegar ekki í mál að selja stjörnuleikmann sinn til samkeppnisaðila í spænsku úrvalsdeildinni og hefur það flækt málin.
Stuðningsmenn Atletico Madrid bauluðu vel og lengi á Alvarez í fyrsta heimaleik liðsins um nýliðna helgi og er erfitt að sjá það fyrir sér að þeir muni taka hann aftur í sátt eftir það sem á undan hefur gengið.
Englandmeistarar Arsenal hafa fylgst vel með málum sóknarmannsins. Brasilíumaðurinn Gabriel Martinelli virðist vera að fara í sandinn í Sádi-Arabíu og getur þar myndast smá pláss til að spenna bogann enn frekar í leikmannakaupum.
🚨🇦🇷 Arsenal remain attentive to Julián Álvarez situation and internal feeling is they can reach an agreement with Atlético on the fee.But #AFC will only bid if Julián decides to open doors to the move: his stance will be the key factor.So far, Julián only wanted Barcelona. pic.twitter.com/U9kUVrumS1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
🚨🇦🇷 Arsenal remain attentive to Julián Álvarez situation and internal feeling is they can reach an agreement with Atlético on the fee.But #AFC will only bid if Julián decides to open doors to the move: his stance will be the key factor.So far, Julián only wanted Barcelona. pic.twitter.com/U9kUVrumS1
Fabrizio Romano segir forráðamenn Arsenal telja sig geta náð samkomulagi við Atletico Madrid um kaupverð á Alvarez. Arsenal muni hins vegar aðeins leggja fram tilboð í kappann opni hann á það að snúa aftur til Englands þar sem að hann spilaði áður með Manchester City.
Hugur Álvarez gagnvart þessum mögulegu félagsskiptum gegni lykilhlutverki.
David Ornstein hjá The Athletic telur að Atletico Madrid vilji fá um 128 milljónir punda fyrir Alvarez. Vika er eftir af félagsskiptaglugganum fyrir liðin á Englandi.
Alvarez er 26 ára gamall og hefur verið á mála hjá Atletico Madrid síðan sumarið 2024. Hann hefur spilað 107 leiki fyrir félagið, skorað 49 mörk og gefið 17 stoðsendingar.
Þar áður var hann leikmaður Manchester City á Englandi. Spilaði þar 103 leiki, skoraði 36 mörk og gaf 19 stoðsendingar.
Alvarez er uppalinn hjá River Plate í heimalandinu og varð heimsmeistari með Argentínu árið 2022. Þá hefur hann í tvígang unnið Copa América, í tvígang orðið Englandsmeistari og einu sinni unnið Meistaradeild Evrópu og enska bikarinnmeð Manchester City.