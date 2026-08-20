Fótbolti

Víkingur berst fyrir sæti í Sam­bands­deildinni í beinni

Stefán Árni Pálsson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson hefur verið frábær á tímabilinu fyrir Víkinga. 
Gylfi Þór Sigurðsson hefur verið frábær á tímabilinu fyrir Víkinga.  vísir/Anton

Það er sannarlega stórt kvöld framundan hjá Víkingum en fyrri leikur liðsins gegn Borac Banja Luka í umspilinu um laust sæti í Sambandsdeildinni.

Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og hefst útsending klukkan 17:50. Liðin mætast í Bosníu í næstu viku í síðari leiknum.

Á sama tíma á Sýn Sport Ísland 3 hefst viðureign Gríndavík/Njarðvík og Fram í Bestu-deild kvenna. Og síðan klukkan 19:05 hefst síðan útsending frá leik Stjörnunnar og Breiðabliks og það einnig í Bestu-deild kvenna á Sýn Sport Ísland 2, sannkallaður grannaslagur.

Dagskráin í dag

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið