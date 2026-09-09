Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Stefán Árni Pálsson skrifar 9. september 2026 10:01 Messi í leik með Inter Miami í ágúst. Vísir/getty Images/Lynne Sladky Lionel Messi er að ganga frá kaupum á 100 prósenta hlut í spænska B-deildarfélaginu Eldense. Argentínska stórstjarnan hefur náð samkomulagi við núverandi eigendur félagsins og gæti gengið frá kaupunum á næstu dögum. Fabrizio Romano greinir frá. 🚨 BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. 🇪🇸Messi buys 100% of the club’s currently established in La Liga 2 in Spain — follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.🎥➕ https://t.co/TQeEVFTS51 pic.twitter.com/jyhQIOXg9X— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026 Kaupin eru þó ekki endanleg enn. Eftir er að ljúka áreiðanleikakönnun og ýmsum lagalegum formsatriðum auk þess sem samþykki spænska íþróttaráðsins, CSD, þarf að liggja fyrir. Eldense er frá borginni Elda í Alicante-héraði og hefur leikið í Segunda División, næstefstu deild Spánar, þrjú af síðustu fjórum tímabilum. Félagið hefur hins vegar farið illa af stað á þessu tímabili og er sem stendur í 20. sæti með tvö stig eftir fjóra leiki. Messi er því að færa sig hratt inn á svið félagsliðaeignar. Hann keypti í apríl 100 prósent í Cornellà, katalónsku félagi sem leikur í fimmtu efstu deild Spánar. Eldense yrði hins vegar fyrsta atvinnumannafélagið á Spáni sem Messi á. Kaup Messi á Eldense eru sérstaklega áhugaverð vegna þess að hann hefur sjálfur sterk tengsl við Katalóníu eftir 17 ára feril sinn hjá Barcelona. Nú virðist hann ætla sér að byggja upp nokkurs konar knattspyrnuveldi á Spáni, með Cornellà og Eldense innan sinna vébanda. Ef kaupin ganga í gegn verður Messi því eigandi tveggja spænskra félaga árið 2026. Spænski boltinn Mest lesið Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Laskaður á líkama og sál eftir þungt högg Formúla 1 Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Vitna í bíl sem Bin Laden styrkti Formúla 1 „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Dagskráin: Arsenal og Liverpool í Meistaradeildinni og NFL byrjar Sport Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Fótbolti Sigurður fór holu í höggi á úrtökumóti fyrir DP World Tour Golf Fleiri fréttir Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Sjá meira