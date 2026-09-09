Fótbolti

Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku fé­lagi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Messi í leik með Inter Miami í ágúst. 
Messi í leik með Inter Miami í ágúst.  Vísir/getty Images/Lynne Sladky

Lionel Messi er að ganga frá kaupum á 100 prósenta hlut í spænska B-deildarfélaginu Eldense. Argentínska stórstjarnan hefur náð samkomulagi við núverandi eigendur félagsins og gæti gengið frá kaupunum á næstu dögum.

Fabrizio Romano greinir frá.

Kaupin eru þó ekki endanleg enn. Eftir er að ljúka áreiðanleikakönnun og ýmsum lagalegum formsatriðum auk þess sem samþykki spænska íþróttaráðsins, CSD, þarf að liggja fyrir.

Eldense er frá borginni Elda í Alicante-héraði og hefur leikið í Segunda División, næstefstu deild Spánar, þrjú af síðustu fjórum tímabilum. Félagið hefur hins vegar farið illa af stað á þessu tímabili og er sem stendur í 20. sæti með tvö stig eftir fjóra leiki.

Messi er því að færa sig hratt inn á svið félagsliðaeignar. Hann keypti í apríl 100 prósent í Cornellà, katalónsku félagi sem leikur í fimmtu efstu deild Spánar. Eldense yrði hins vegar fyrsta atvinnumannafélagið á Spáni sem Messi á.

Kaup Messi á Eldense eru sérstaklega áhugaverð vegna þess að hann hefur sjálfur sterk tengsl við Katalóníu eftir 17 ára feril sinn hjá Barcelona. Nú virðist hann ætla sér að byggja upp nokkurs konar knattspyrnuveldi á Spáni, með Cornellà og Eldense innan sinna vébanda.

Ef kaupin ganga í gegn verður Messi því eigandi tveggja spænskra félaga árið 2026.

Spænski boltinn

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