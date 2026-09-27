Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Freyja Þórisdóttir skrifar 27. september 2026 20:46 Lögmaðurinn Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hefur stundum verið titlaður stjörnulögmaðurinn en Elvar skaust upp á stjörnuhimininn snemma árs 2025. Róbert Arnar/Vísir/Vilhelm Tónlistarmanninum Elvari Orra er stefnt fyrir að hafa notað hljóðbút í upphafi lagsins „Miklu betri einn“ þar sem heyra má í tveimur stelpum sem rífast hástöfum. Þá krefst stefnandinn í málinu þess að fá miskabætur frá rapparanum. Þetta staðfestir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson í samtali við blaðamann Vísis en hann er lögmaður Elvars Orra Palash Arnarssonar í málinu sem er á dagskrá næsta þriðjudag, þann 29. september. Lögmaðurinn Jóhannes Már Sigurðarson, sem er lögmaður Kingu Malgorzata Reimus, staðfestir einnig að málið varði hljóðbútinn en taldi ekki þörf á að tjá sig frekar um málið að svo stöddu. Lagið sem um ræðir var eitt vinsælasta lag síðasta sumars en það hefst á hljóðbút þar sem heyra má tvær stelpur rífast. Önnur þeirra segist meðal annars hafa haldið framhjá aðila að nafni Elvar en rifrildið snýst um nafna Elvars Orra en ekki um tónlistarmanninn sjálfan. Þekkt myndband Myndbandið sem hljóðið er úr hefur verið í dreifingu um árabil á samfélagsmiðlum og var því þekkt af mörgum áður en Elvar klippti bútinn úr því inn í sumarsmellinn „Miklu betri einn“. Stelpurnar heyrast segja eftirfarandi: „Heldurðu að ég viti ekki hvernig þetta er, eða?Ég veit líka hvernig þetta er,Ég hélt framhjá ElvariOg ég sagði strax honum, strax!“ Þegar þessi frétt er skrifuð hefur lagið verið spilað hátt í 1,5 milljón sinnum á Spotify sem gerir það farsælasta lag Elvars til þessa. Hann hefur síðan unnið að tónlist með stjörnum á borð við Birni, Loga Pedro, Aron Can, Þórmóð og Luigi. Tónlist Dómsmál Tengdar fréttir Getur alls ekki verið einn „Þessi ákvörðun hefur algjörlega breytt lífi mínu,“ segir upprennandi tónlistarmaðurinn Elvar Orri Palash Arnarsson. Elvar Orri skaust upp á stjörnuhimininn fyrr á árinu en hefur verið að gera tónlist í mörg ár og á eitt heitasta lag ársins, Miklu betri einn. Blaðamaður ræddi við hans um lífið og tilveruna. 25. október 2025 07:01 Mest lesið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart Lífið Hafna ásökun um lagastuld og líður eins og bekkjartrúð á Íslandi Tónlist Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Lífið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta Tónlist „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Lífið 50+: Ertu að verða (eða orðin/n) eins og pabbi þinn eða mamma? Áskorun „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Lífið Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Lífið Fleiri fréttir Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Edda með tárin í augunum Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Sjá meira