Lífið

Krefst þess að Elvar greiði sér miska­bætur vegna hljóðbúts

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögmaðurinn Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hefur stundum verið titlaður stjörnulögmaðurinn en Elvar skaust upp á stjörnuhimininn snemma árs 2025.
Lögmaðurinn Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hefur stundum verið titlaður stjörnulögmaðurinn en Elvar skaust upp á stjörnuhimininn snemma árs 2025. Róbert Arnar/Vísir/Vilhelm

Tónlistarmanninum Elvari Orra er stefnt fyrir að hafa notað hljóðbút í upphafi lagsins „Miklu betri einn“ þar sem heyra má í tveimur stelpum sem rífast hástöfum. Þá krefst stefnandinn í málinu þess að fá miskabætur frá rapparanum.

Þetta staðfestir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson í samtali við blaðamann Vísis en hann er lögmaður Elvars Orra Palash Arnarssonar í málinu sem er á dagskrá næsta þriðjudag, þann 29. september. 

Lögmaðurinn Jóhannes Már Sigurðarson, sem er lögmaður Kingu Malgorzata Reimus, staðfestir einnig að málið varði hljóðbútinn en taldi ekki þörf á að tjá sig frekar um málið að svo stöddu. 

Lagið sem um ræðir var eitt vinsælasta lag síðasta sumars en það hefst á hljóðbút þar sem heyra má tvær stelpur rífast. Önnur þeirra segist meðal annars hafa haldið framhjá aðila að nafni Elvar en rifrildið snýst um nafna Elvars Orra en ekki um tónlistarmanninn sjálfan.

Þekkt myndband

Myndbandið sem hljóðið er úr hefur verið í dreifingu um árabil á samfélagsmiðlum og var því þekkt af mörgum áður en Elvar klippti bútinn úr því inn í sumarsmellinn „Miklu betri einn“. 

Stelpurnar heyrast segja eftirfarandi:

„Heldurðu að ég viti ekki hvernig þetta er, eða?

Ég veit líka hvernig þetta er,

Ég hélt framhjá Elvari

Og ég sagði strax honum, strax!“

Þegar þessi frétt er skrifuð hefur lagið verið spilað hátt í 1,5 milljón sinnum á Spotify sem gerir það farsælasta lag Elvars til þessa. Hann hefur síðan unnið að tónlist með stjörnum á borð við Birni, Loga Pedro, Aron Can, Þórmóð og Luigi.

Tónlist Dómsmál

Tengdar fréttir

Getur alls ekki verið einn

„Þessi ákvörðun hefur algjörlega breytt lífi mínu,“ segir upprennandi tónlistarmaðurinn Elvar Orri Palash Arnarsson. Elvar Orri skaust upp á stjörnuhimininn fyrr á árinu en hefur verið að gera tónlist í mörg ár og á eitt heitasta lag ársins, Miklu betri einn. Blaðamaður ræddi við hans um lífið og tilveruna.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.