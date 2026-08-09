Forsætisráðherra vill að þjóðin komi sameinuð út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst, sama hvernig fer. Hún hefur skipulagt ferð um landið í þeim tilgangi að hlusta á væntingar, þrár og áhyggjur fólks í sambandi við atkvæðagreiðsluna.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hefur skipulagt það sem hún kallar hlustunarfundi vítt og breitt um landið í þeim tilgangi að hlusta á sjónarmið fólks um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fram fer þann 29. ágúst.
„Það er auðvitað framundan mjög mikilvæg þjóðaratkvæðagreiðsla og mér finnst skipta máli að við getum sýnt að við getum tekið stórar ákvarðanir í sameiningu sem þjóð án þess að láta það sundra okkur. Þess vegna eru þessir hlustunarfundir vettvangur fyrir já fólk, nei fólk og óákveðna til að koma og segja hvað býr þeim í brjósti,“ segir Kristrún í samtali við fréttastofu.
Aðspurð hvort sjónarmiðum fólks verði komið áfram eftir fundina, það er að segja hvort þær áhyggjur eða væntingar sem landsmenn viðra á fundunum verði hafðar í hávegum í frekari vinnu segir Kristrún:
„Mér finnst það skipta máli að þó þjóðin viti að ég er já megin í lífinu, svona já kannski það er að segja... ég er með mína fyrirvara við samning en vil sjá hvað kemur út úr honum. Að fólk viti að ég mun hlusta og taka þeirra væntingar, vonir, þrár og í einhverjum tilvikum áhyggjur til greina og síðan auðvitað líka að við getum komið sameinuð út úr þessu 30. ágúst sama hvernig fer.“