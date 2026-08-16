Innlent

Þyrlan sótti slasaðan göngumann við Glym

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Þyrlan sést hér á flugi yfir Kjalarnesi.
Þyrlan sést hér á flugi yfir Kjalarnesi. Vísir

Kallað var til aðstoðar þyrlu Landhelgisgæslunnar um klukkan fjögur síðdegis vegna slasaðs göngumanns í nágrenni við Glym fyrir botni Hvalfjarðar. Svæðið þar sem maðurinn slasaðist er með öllu ófært bílum.

Ákveðið var að kalla til þyrlunnar þar sem það hefði krafist erfiðs burðar, segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Gæslunnar. Meiðslin eru ekki alvarleg að sögn Ásgeirs.

Þyrla Landhelgisgæslunnar sést hér á flugi á norðurleið, yfir Kjalarnesi. Vísir/Sigurgeir

Þyrlan var á staðnum þegar við náðum tali af Ásgeiri og verður hinn slasaði fluttur á sjúkrahús í Reykjavík til aðhlynningar.

Landhelgisgæslan Hvalfjarðarsveit

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