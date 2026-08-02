Önnur sérsveitaraðgerð í Brekkunni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 19:16 Erfitt er að sjá hve margir mennirnir á gangstéttinni eru á myndskeiðinu. Aðsend Á myndbandi sem fréttastofu barst sést aðgerð sérsveitar og lögreglu á Akureyri í dag frá öðru sjónarhorni þar sem minnst tveir menn voru látnir liggja á gangstéttinni. Fimm voru handteknir og skotvopn fundust í tveimur bílum. Andri Freyr Sveinsson varðstjóri á Akureyri staðfesti fyrr í dag að tveir bílar hefðu verið stöðvaðir og skotvopn fundist í þeim báðum. Að öðru leyti hefur lögregla varist fregna. Myndband barst fréttastofu fyrr í dag þar sem eina aðgerðina má sjá. Þar var ungur maður leiddur í lögreglubíl. Á öðru myndbandinu sést hvernig vopnaður sérsveitarmaður krýpur við hlið minnst tveggja manna sem lágu á gangstéttinni með hendur með síðum á gatnamótum Þingvallagötu og Þórunnarstrætis, við sundlaugina. Talsverður fjöldi lögreglumanna tók þátt í aðgerðinni af myndbandinu að dæma en nokkrir merktir lögreglubílar og nokkrir ómerktir til viðbótar höfðu lokað fyrir umferð um kafla Þingvallagötu. Veistu meira um málið? Áttu myndefni eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot. Akureyri Lögreglumál Mest lesið Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Fleiri fréttir Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Sjá meira