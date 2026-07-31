Knattspyrnusamband Asíu, AFC, tekur undir með samböndum Evrópu og Ameríku, UEFA og CONCACAF, og mótmælir fyrirhuguðum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar hjá alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA.
AFC sendi frá sér yfirlýsingu rétt í þessu þar sem sambandið segist standa með UEFA og CONCACAF. AFC geti með engu móti stutt hugmyndina.
„Í ljósi þeirrar skýru afstöðu sem UEFA og CONCACAF hafa lýst yfir, auk þeirrar fordæmalausu sundrungar sem hefur komið upp í fótboltaheiminum, telur AFC að fyrirhuguð áætlun geti ekki náð þeirri víðtæku samstöðu og einingu sem þarf til að halda áfram,“ segir í yfirlýsingu AFC.
Líkt og CONCACAF gengur AFC ekki svo langt að hóta sniðgöngu frá keppnum FIFA. Hins vegar hefur UEFA hótað sniðgöngu.
AFC segir ferlið sem hefur undið ofan af síðustu daga opinbera veikleika innan FIFA.
Áður hafði AFC gefið frá sér yfirlýsingu þar sem sambandið sagðist „vonsvikið“ að hafa ekki verið haft með í ráðum. Ný yfirlýsing gengur skrefinu lengra. AFC gagnrýnir ferli og ákvarðanatökur FIFA enn harðar, án þess þó að gagnrýna beinlínis áætlanirnar sjálfar.
Ljóst er að tillaga FIFA verður annað hvort felld eða samþykkt með hreinum meirihluta, eða að minnsta kosti 106 af 211 atkvæðum aðildarsambanda FIFA. UEFA, CONCACAF og AFC telja samtals 143 atkvæði.
Yfirlýsingu AFC má finna í heild sinni hér fyrir neðan.
AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX— AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026
AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX