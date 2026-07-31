Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgunsárið þar sem því er lofað að mjög svo umdeildum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar verði fylgt eftir. Ekki sé verið að selja fótboltann frá sambandinu. Fjölmiðlar hafi truflað kynningarferlið.
FIFA hefur staðið í eldlínunni eftir að blaðamenn The Times greindu frá áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar á þriðjudag.
Eftir neyðarfund í gær samþykktu allar aðildaþjóðir evrópska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga keppnir á vegum FIFA, þar með talin heimsmeistaramótin, ef plön forsetans Gianni Infantino fá fram að ganga.
CONCACAF, knattspyrnusamband Norður- og Mið-Ameríku ásamt Karíbaeyríkjum, kvað ekki í jafn fastan hvað sniðgöngu varðar en mótmælti áætlununum. Knattspyrnusamband Asíu, AFC, sagðist áður ósátt við hvernig tillagan var kynnt.
Ljóst er að tillagan verður annað hvort felld eða samþykkt með að minnsta kosti 106 af 211 atkvæðum aðildarsambanda FIFA, hreinum meirihluta. UEFA og CONCACAF telja samtals 96 atkvæði. AFC telur 47 aðildarþjóðir.
Í yfirlýsingu segir FIFA að kynningarferli tillögunnar hafi verið „truflað af röngum fréttaflutningi.“
„Við virðum þá endurgjöf og þær áhyggjur sem komið hafa fram opinberlega og ítrekum skuldbindingu okkar til opins og lýðræðislegs samráðs…
…Enginn er að selja fótboltann. Það er eitthvað sem FIFA myndi aldrei íhuga.
Allir hafa rétt til að lýsa yfir andstöðu sinni og leita frekari skýringa, en enginn einn aðili getur gert tilkall til að tala fyrir hönd allra 211 aðildarsambanda um allan heim. Hvert aðildarsamband ætti að fá að fara yfir tillöguna og hafa sitt að segja um mótun eigin framtíðar. Þetta eru lýðræðislegar grundvallarreglur FIFA...
...Við munum halda samráðsferlinu áfram til að tryggja að hvert aðildarsamband hafi tækifæri til að greiða atkvæði sitt á grundvelli staðreynda. ,” segir einnig í tilkynningu FIFA sem má lesa í heild sinni hér fyrir neðan.
https://t.co/6ChPeKUlQR— FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026
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