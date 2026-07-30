Fótbolti

Er ekki bjart­sýnn á fram­tíð Newcastle

Andri Broddason skrifar
Alan Shearer er fyrrum leikmaður Newcastle en er ekki bjartsýnn á framtíð félagsins.
Alan Shearer er fyrrum leikmaður Newcastle en er ekki bjartsýnn á framtíð félagsins. Catherine Ivill/Getty Images

Newcastle-goðsögnin Alan Shearer er að búast við slæmu tímabili hjá sínu gamla félagi eftir að það var tilkynnt í dag að Eddie Howe myndi ekki stjórna liðinu lengur. Hann telur að liðið geti ekki unnið neitt ef það heldur áfram að selja sína bestu leikmenn.

Newcastle tilkynnti í dag að Eddie Howe myndi ekki þjálfa liðið lengur. Hann hefur náð frábærum árangri með liðinu og vann Carabao-bikarinn árið 2025 sem var fyrsti bikar Newcastle í 70 ár. Ekki er búið að tilkynna hvaða þjálfari mun taka við honum hjá Newcastle.

Í pistli sem Alan Shearer skrifaði fyrir BBC furðar hann sig á tímasetningu á þjálfaraskiptunum. Aðeins eru þrjár vikur þangað til enska úrvalsdeildin byrjar aftur og mun þá nýr þjálfari hafa lítinn tíma til að hafa sín áhrif á hópinn.

Fyrir ári fór stjörnuleikmaður Newcastle, Alexander Isak, til Liverpool en félaginu þótti erfitt að finna leikmann í hans stað. Svo í sumar hafa Anthony Gordon og Sandro Tonali farið frá félaginu. Sömuleiðis er Bruno Guimares orðaður við Arsenal.

Að missa þjálfarann ofan á að missa alla mikilvægu leikmennina mun hafa gríðarleg áhrif á gengi félagsins á komandi tímabili. Liðið getur ekki verið á toppi deildarinnar ef það selur alla sína bestu leikmenn. Félagið er einfaldlega að breytast. Nýir eigendur og stjórnendur lofuðu frábæru gengi og voru tilbúnir að eyða himinháum fjárhæðum í leikmenn en nú virðast áherslurnar vera aðrar.

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