Er ekki bjartsýnn á framtíð Newcastle Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 22:02 Alan Shearer er fyrrum leikmaður Newcastle en er ekki bjartsýnn á framtíð félagsins. Catherine Ivill/Getty Images Newcastle-goðsögnin Alan Shearer er að búast við slæmu tímabili hjá sínu gamla félagi eftir að það var tilkynnt í dag að Eddie Howe myndi ekki stjórna liðinu lengur. Hann telur að liðið geti ekki unnið neitt ef það heldur áfram að selja sína bestu leikmenn. Newcastle tilkynnti í dag að Eddie Howe myndi ekki þjálfa liðið lengur. Hann hefur náð frábærum árangri með liðinu og vann Carabao-bikarinn árið 2025 sem var fyrsti bikar Newcastle í 70 ár. Ekki er búið að tilkynna hvaða þjálfari mun taka við honum hjá Newcastle. Í pistli sem Alan Shearer skrifaði fyrir BBC furðar hann sig á tímasetningu á þjálfaraskiptunum. Aðeins eru þrjár vikur þangað til enska úrvalsdeildin byrjar aftur og mun þá nýr þjálfari hafa lítinn tíma til að hafa sín áhrif á hópinn. Fyrir ári fór stjörnuleikmaður Newcastle, Alexander Isak, til Liverpool en félaginu þótti erfitt að finna leikmann í hans stað. Svo í sumar hafa Anthony Gordon og Sandro Tonali farið frá félaginu. Sömuleiðis er Bruno Guimares orðaður við Arsenal. Að missa þjálfarann ofan á að missa alla mikilvægu leikmennina mun hafa gríðarleg áhrif á gengi félagsins á komandi tímabili. Liðið getur ekki verið á toppi deildarinnar ef það selur alla sína bestu leikmenn. Félagið er einfaldlega að breytast. Nýir eigendur og stjórnendur lofuðu frábæru gengi og voru tilbúnir að eyða himinháum fjárhæðum í leikmenn en nú virðast áherslurnar vera aðrar. Enski boltinn Newcastle United Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Fleiri fréttir Er ekki bjartsýnn á framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Sjá meira