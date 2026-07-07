Megas er látinn Eiður Þór Árnason skrifar 7. júlí 2026 10:19 Megas og Davíð Þór hljómborðsleikari fara yfir Tvær stjörnur. Spessi Tónlistarmaðurinn, rithöfundurinn og myndlistarmaðurinn Magnús Þór Jónsson, betur þekktur sem Megas, er látinn. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Grund í gærkvöldi. Megas var 81 árs gamall. Magnús Þór Jónsson fæddist þann 7. apríl 1945 í Reykjavík og var sonur skáldkonunnar Þórunnar Elfu Magnúsdóttur og Jóns Þórðarsonar kennara og rithöfundar. Átti hann eftir að verða einn áhrifamesti tónlistar- og kvæðamaður íslensks samtíma. Áhrif hans á íslenska tungu eru yfir allan vafa hafin og má kalla hann endurreisnarmann í þeim efnum. Á viðburðarríkum ferli áttu lög hans á borð við Tvær stjörnur, Fatlafól, Lengi skal manninn reyna, Reykjavíkurnætur og Spáðu í mig eftir að marka spor í tónlistarsögunni og lifa áfram með þjóðinni. Árið 2021 sakaði Bergþóra Einarsdóttir Megas og annan mann um að hafa brotið á sér kynferðislega árið 2004 og skrifað lagið „Litla ljót“ um brotið. Hún hafi verið tvítug þegar hún kynntist Megasi en hann sextugur. Áttu þessar ásakanir eftir að hafa veruleg áhrif á hvaða augum menn litu verk hans og arfleifð. Kominn af listafólki Textar Megasar voru fjölbreyttir og hefur þeim verið lýst sem fallegum, óvægnum og hranalegum, heimspekilegum, fyndnum, háðskum og einlægum. Megas var afkomandi snæfellska söngmannsins Jóns dýrðarsöngs Pálssonar og átti því ekki langt að sækja tónlistargáfuna. „Það er sennilegt að Megasi hafi verið ætlað að feta tónlistarbrautina líkt og öðrum ættmennum hans sem hafa helgað sig tónlistinni - hann hafi einfaldlega ekki getað flúið örlög sín. Honum er samt margt annað til lista lagt. Snemma kom í ljós hversu drátthagur Megas er og frá æskuárunum er til fjöldi teikninga af ýmsum toga sem hann hefur haldið til haga. Það er einnig stutt í skáldgáfuna enda voru foreldrar hans bókhneigt fólk og fengust bæði við skriftir,“ skrifar Jónatan Garðarsson um listamanninn. Megas gekk í Menntaskólann í Reykjavík þar sem hann málaði leiktjöld, gerði myndskreytingar í skólablaðið og fékk ljóð og smásögur birtar en þessi skáldskapur átti eftir að reynast umdeildur og sagði til um það sem á eftir kom. Gaf út 37 plötur Hann hlustaði á dægurtónlist á menntaskólaárunum og lýsti því hvernig lög og textar Bob Dylans höfðu mótandi áhrif á sig. Í fyrstu veigraði hann sér við að deila tónlistarsköpun sinni með öðrum en árið 1972 kom út fyrsta hljómplata Magnúsar, þegar hann var á 27. aldursári. Platan reyndist verulega umdeild en þar með var ísinn brotinn og Megas sendi í kjölfarið frá sér hverja plötuna á fætur annarri, oft í samstarfi við þá listamenn sem fremstir fóru hverju sinni: Júdas, Spilverkið, Kuklið, Bubba, Nýdönsk og Senuþjófana, svo aðeins örfáir af samstarfsmönnum hans séu nefndir. Fyrsta platan var kennd við listamannsnafnið sem átti eftir að fylgja honum alla tíð en þar ræðst hann gegn hinum helgu véum íslenskrar menningar og syngur til að mynda um Jón Sigurðsson, Jónas og óþarflega fundvísi Ingólfs Arnarsonar. Ferill Megasar var langur og komu um 37 plötur út undir hans nafni og annarra, þar með taldar safnplötur, fram til ársins 2020. Þá gaf hann út níu bækur sem innihéldu meðal annars ljóð, textasöfn, endurminningar og skáldsögu. Megas þáði heiðurslaun listamanna og árið 2024 kom út heimildarmynd um ævi og feril hans í leikstjórn Sigurþórs Hallbjörnssonar, sem þekktur er sem ljósmyndarinn Spessi. Eftirlifandi unnusta Megasar er Margrét H. Blöndal og lætur hann eins eftir sig þrjá syni: Þórð, Gísla og Viðar. Andlát Tónlist Menning Reykjavík Mest lesið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Megas er látinn Lífið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Harry Styles setti heimsmet Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Tónlist Það allra besta að gráta í gufu Lífið Listabarn á leiðinni Lífið Geirvörtur og latex vekja athygli í París Tíska og hönnun Fleiri fréttir Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Sjá meira