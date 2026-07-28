Fótbolti

Mancini tekur aftur við ítalska lands­liðinu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Roberto Mancini gerði Ítalíu að Evrópumeisturum fyrir fimm árum.
Roberto Mancini gerði Ítalíu að Evrópumeisturum fyrir fimm árum. epa/TELENEWS

Forseti ítalska knattspyrnusambandsins hefur staðfest að Roberto Mancini verði næsti þjálfari ítalska landsliðsins. Þetta verður í annað sinn sem hann stýrir því.

Leitin að næsta landsliðsþjálfara Ítalíu hefur ekki gengið þrautalaust. Paolo Maldini var ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá ítalska sambandinu en hætti eftir aðeins rúmar tvær vikur í starfi.

Eftir að Pep Guardiola og Carlo Ancelotti gáfu ítalska sambandinu afsvar vildi Maldini ráða Andrea Pirlo sem næsta landsliðsþjálfara. En Giovanni Malagó, forseti ítalska sambandsins, vildi ekki heyra á það minnst vegna tengsla Pirlos við rússneska veðmálafyrirtækið Fonbet.

Maldini sagði í kjölfarið starfi sínu lausu líkt og Brasilíumaðurinn Leonardo sem hafði verið ráðinn sem ráðgjafi hans.

Malagó hefur nú staðfest að Mancini taki við ítalska landsliðinu á nýjan leik.

„Ég er að ræða við Mancini því hann er nýi þjálfarinn. Við bíðum eftir því að hann skrifi undir,“ sagði Malagó. Búist er við því að Claudio Ranieri taki við starfi Maldinis og verði Mancini til halds og trausts.

Setti heimsmet en tókst ekki að koma Ítalíu á HM

Mancini stýrði ítalska landsliðinu á árunum 2018-23 og gerði það að Evrópumeisturum 2021. Honum mistókst hins vegar að koma Ítalíu á HM 2022 og tók svo við landsliði Sádi-Arabíu í ágúst 2023.

Undir stjórn Mancinis var ítalska liðið ósigrað í 37 leikjum sem var á þeim tíma heimsmet. Alls stýrði Mancini Ítalíu í 61 leik; 37 þeirra unnust, níu töpuðust og fimmtán enduðu með jafntefli.

Mancini var síðast við stjórnvölinn hjá Al-Sadd í Sádi-Arabíu en hætti þar um miðjan júní.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið