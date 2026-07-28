Mancini tekur aftur við ítalska landsliðinu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 28. júlí 2026 13:59 Roberto Mancini gerði Ítalíu að Evrópumeisturum fyrir fimm árum. epa/TELENEWS Forseti ítalska knattspyrnusambandsins hefur staðfest að Roberto Mancini verði næsti þjálfari ítalska landsliðsins. Þetta verður í annað sinn sem hann stýrir því. Leitin að næsta landsliðsþjálfara Ítalíu hefur ekki gengið þrautalaust. Paolo Maldini var ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá ítalska sambandinu en hætti eftir aðeins rúmar tvær vikur í starfi. Eftir að Pep Guardiola og Carlo Ancelotti gáfu ítalska sambandinu afsvar vildi Maldini ráða Andrea Pirlo sem næsta landsliðsþjálfara. En Giovanni Malagó, forseti ítalska sambandsins, vildi ekki heyra á það minnst vegna tengsla Pirlos við rússneska veðmálafyrirtækið Fonbet. Maldini sagði í kjölfarið starfi sínu lausu líkt og Brasilíumaðurinn Leonardo sem hafði verið ráðinn sem ráðgjafi hans. Malagó hefur nú staðfest að Mancini taki við ítalska landsliðinu á nýjan leik. „Ég er að ræða við Mancini því hann er nýi þjálfarinn. Við bíðum eftir því að hann skrifi undir,“ sagði Malagó. Búist er við því að Claudio Ranieri taki við starfi Maldinis og verði Mancini til halds og trausts. Setti heimsmet en tókst ekki að koma Ítalíu á HM Mancini stýrði ítalska landsliðinu á árunum 2018-23 og gerði það að Evrópumeisturum 2021. Honum mistókst hins vegar að koma Ítalíu á HM 2022 og tók svo við landsliði Sádi-Arabíu í ágúst 2023. Undir stjórn Mancinis var ítalska liðið ósigrað í 37 leikjum sem var á þeim tíma heimsmet. Alls stýrði Mancini Ítalíu í 61 leik; 37 þeirra unnust, níu töpuðust og fimmtán enduðu með jafntefli. Mancini var síðast við stjórnvölinn hjá Al-Sadd í Sádi-Arabíu en hætti þar um miðjan júní. Ítalski boltinn Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Íslenski boltinn Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Fleiri fréttir Sölvi keyptur til KR Mancini tekur aftur við ítalska landsliðinu „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Dramað á Ítalíu heldur áfram: Maldini hættur eftir aðeins sextán daga í starfi Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ Hausverkur fyrir Iraola „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Mbappé sár eftir HM Rosenborgarar Freys óstöðvandi Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Úrslitaleikurinn á HM reyndist síðasti leikurinn á ferlinum „Við eigum harma að hefna“ Diomande ætlar til Real Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Sjá meira