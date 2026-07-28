Líklegt þykir að enski landsliðsmaðurinn John Stones gangi í raðir Ítalíumeistara Inter. Hann er án félags eftir að hafa yfirgefið Manchester City eftir síðasta tímabil.
Stones lék með City í áratug og vann allt sem hægt er að vinna með liðinu. Hann er nú í leit að nýju liði eftir að samningur hans við City rann út og ekki vantar áhugann á þessum 32 ára miðverði.
Hann hefur meðal annars verið orðaður við Arsenal, Chelsea og Juventus en samkvæmt Sky á Ítalíu hefur hann náð munnlegu samkomulagi við Inter.
Talið er að Stones muni skrifa undir tveggja ára samning við Inter sem vann ítölsku úrvalsdeildina með talsverðum yfirburðum á síðasta tímabili.
Eftir að hafa spilað lítið í vetur var Stones í stóru hlutverki hjá enska landsliðinu á heimsmeistaramótinu sem lauk um þarsíðustu helgi. England vann þar til bronsverðlauna.