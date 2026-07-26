Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar hefur haft í nægu að snúast í kvöld en hún hefur sinnt minnst þremur útköllum það sem af er kvöldi.
Klukkkan tuttugu mínútur í fimm sídegis í dag barst Landhelgisæslunni tilkynning um ferðamann sem hafði fótbrotnað á Falljökli í Öræfum, að sögn Magnúsar Pálmars Jónssonar, aðgerðarstjóra Landhelgisgæslunnar. Óskað hafi verið eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar við flutning viðkomandi til aðhlynningar í Reykjavík.
Nú sé önnur þyrla á leið að Emstrum að Fjallabaki að aðstoða einn í „sjálfheldu,“ segir Magnús.
Hin þyrla Gæslunnar sé á leið í Borgarnes eftir að tilkynning barst um mann á kajak á hafi úti. Gæslan sé á leið á svæðið til að leita af sér allan grun en málið sé enn afar óljóst.
Auk þess hafi verið óskað eftir aðstoð þyrlunnar við flutning manns sem lenti í mótorhjólaslysi í Dýrafjarðargöngum á Vestfjörðum. Hætt hafi verið við aðgerðina en maðurinn verði fluttur frá Ísafjarðarflugvelli til Reykjavíkur með sjúkraflugi í staðinn.
Maðurinn hafi misst stjórn á mótorhjóli sínu, lent á veggnum gangnanna og misst meðvitund um tíma, að sögn Hlyns Snorrasonar yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Maðurinn sé ekki talinn í lífshættu en hafi slasast töluvert. Í kjölfar slyssins hafi göngin verið lokuð í einhvern tíma en séu opin á ný.
Fréttin hefur verið uppfærð eftir að lögreglan á Vestfjörðum leiðrétti mál sitt. Mótorhjólaslysið átti sér stað í Dýrafjarðargöngum, ekki Vestfjarðagöngum eins og fyrr sagði.