Fótbolti

Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmilum

Andri Broddason skrifar
Erling Braut Haaland hefur vakið mikla athygli og sérstaklega eftir heimsmeistaramótið í fótbolta.
Erling Braut Haaland hefur vakið mikla athygli og sérstaklega eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Getty/Julian Finney

Svokallað Haaland-æði hefur verið á samfélagsmiðlum eftir heimsmeistaramótið. Framherjinn sjálfur heldur því undir með því að vera virkur á samfélagsmiðlum.

Erling Braut Haaland hefur verið einn vinsælasti fótboltaleikmaður í heimi en eftir heimsmeistaramótið í fótbolta hafa vinsældir hans risið enn hærra. Með þessum vinsældum er hann að auka markaðsvirði sitt.

Það sem hefur vakið sérstaka athygli hjá honum eftir heimsmeistaramótið er hvað hann hefur verið virkur í athugasemdum. Flestar stjórstjörnur eru ekki mikið að skrifa athugasemdir á samfélagsmiðlum en Haaland hefur verið duglegur að gera það og því aukið tengsl sín við aðdáendur.

Norskur samfélagsmiðlafræðingur sagði í samtali við NRK að flestir búist ekki við að stórstjörnur hafi tíma til þess að skoða efni á samfélagsmiðlum og svara athugasemdum. Með þessu er Haaland að stækka sjálfan sig sem vörumerki og geta einhver stórfyrirtæki lært af hegðun Haalands á samfélagsmiðlum.

Einhverjir spyrja sig af hverju Haaland sé að gera þetta og vilja einhverjir meina að það sé vegna peninga. Aðrir vilja meina að hann geri þetta einfaldlega út af því að honum finnst það skemmtilegt. Það sem skiptir mestu máli er þó að fylgjendum hans finnist það skemmtilegt.

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