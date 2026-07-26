Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Jón Þór Stefánsson skrifar 26. júlí 2026 12:30 Málið varðar hjúkrunarheimilið Hraunbúðir í Vestmannaeyjum. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Starfsmaður hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum taldi að andlát konu á tíræðisaldri, sem þar dvaldi, hafi borið að með óeðlilegum og jafnvel saknæmum hætti. Í kjölfarið voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar, grunaðar um manndráp. Þetta kemur fram í úrskurði Landsréttar í málinu sem var kveðinn upp í byrjun febrúar, skömmu eftir að málið kom upp í janúar síðastliðnum, en var birtur á vef dómstólanna á dögunum. Hvorki héraðsdómur né Landsréttur féllust á að úrskurða konurnar í gæsluvarðhald. Og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hefði verið hætt. Konan sem lést hafði verið á lífslokameðferð þar sem henni var meðal annars gefið morfín í gegnum lyfjadælu. Svo virðist sem lögreglu hafi grunað að konurnar tvær, sem grunaðar voru í málinu, hafi af ásetningi gefið henni of stóran skammt af morfíni, sem varð til þess að hún lést skömmu síðar. „Nei, en ég geri þetta mjög oft“ Í úrskurði Landsréttar segir að engin læknisfræðileg gögn lægju fyrir í málinu sem gæfu til kynna að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Þegar úrskurðurinn var kveðinn upp lá krufningarskýrsla ekki fyrir, en það gerir hún nú, og vegna hennar þótti ekki grundvöllur til að halda rannsókninni áfram. Það eina sem benti til þess að eitthvað saknæmt hefði átt sér stað var áðurnefndur framburður samstarfsmanns kvennanna. Hann sagði að önnur þeirra hafi opnað lyfjadælu með lykli og sprautað umtalsverðu magni af morfíni í hina látnu. Hann hafi þá spurt hvort það mætti og hún, konan sem grunuð var í málinu, svarað: „Nei, en ég geri þetta mjög oft.“ Hin konan sem grunuð var í málinu sagði þessa samstarfskonu sína hafa beðið sig um að sækja tíu millilítra morfínsprautu, sem hún hafi gert, en að sú sprauta hafi þó aldrei verið notuð. Vandséð að þær myndu spilla rannsókninni Líkt og áður hefur komið fram höfnuðu bæði héraðsdómur og Landsréttur að konurnar yrðu úrskurðaðar í gæsluvarðhald. „Þótt rannsókn málsins sé á frumstigi er hvorki í skýrslu rannsakara né öðrum gögnum nánar lýst á hvern hátt háttsemi varnaraðila eða annars sakbornings geti hugsanlega með saknæmum hætti hafa leitt til andláts,“ segir í úrskurði héraðsdóms. Lögreglan fór fram á varðhald meðal annars vegna þess að sakborningarnir gætu reynt að spilla fyrir sönnunargögnum. Að mati héraðsdóms var vandséð hvernig þær myndu torvelda rannsókninni. Það var því mat, beggja dómstiga, að ekki væru næg skilyrði til að úrskurða þær í gæsluvarðhald. Vestmannaeyjar Rannsókn á andláti í Hraunbúðum í Eyjum Lögreglumál Hjúkrunarheimili Dómsmál Mest lesið Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Innlent Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Erlent Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Innlent Lýsa eftir þekktum öfgamanni Erlent Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Innlent Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Innlent Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Innlent Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Innlent Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Erlent Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Ari úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Óttast að „bottar“ muni ýta undir ágreining í aðdraganda atkvæðagreiðslu Íslensk hjón þurft að flýja undan gróðureldum á Spáni Báti var siglt yfir kajakræðara Kvöldfréttir í heild sinni „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Fimm fluttir til aðhlynningar eftir árekstur Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Sjá meira