Innlent

Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt

Jón Þór Stefánsson skrifar
Málið varðar hjúkrunarheimilið Hraunbúðir í Vestmannaeyjum. Myndin er úr safni.
Málið varðar hjúkrunarheimilið Hraunbúðir í Vestmannaeyjum. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Starfsmaður hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum taldi að andlát konu á tíræðisaldri, sem þar dvaldi, hafi borið að með óeðlilegum og jafnvel saknæmum hætti. Í kjölfarið voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar, grunaðar um manndráp.

Þetta kemur fram í úrskurði Landsréttar í málinu sem var kveðinn upp í byrjun febrúar, skömmu eftir að málið kom upp í janúar síðastliðnum, en var birtur á vef dómstólanna á dögunum. Hvorki héraðsdómur né Landsréttur féllust á að úrskurða konurnar í gæsluvarðhald. Og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hefði verið hætt.

Konan sem lést hafði verið á lífslokameðferð þar sem henni var meðal annars gefið morfín í gegnum lyfjadælu. 

Svo virðist sem lögreglu hafi grunað að konurnar tvær, sem grunaðar voru í málinu, hafi af ásetningi gefið henni of stóran skammt af morfíni, sem varð til þess að hún lést skömmu síðar.

„Nei, en ég geri þetta mjög oft“

Í úrskurði Landsréttar segir að engin læknisfræðileg gögn lægju fyrir í málinu sem gæfu til kynna að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Þegar úrskurðurinn var kveðinn upp lá krufningarskýrsla ekki fyrir, en það gerir hún nú, og vegna hennar þótti ekki grundvöllur til að halda rannsókninni áfram.

Það eina sem benti til þess að eitthvað saknæmt hefði átt sér stað var áðurnefndur framburður samstarfsmanns kvennanna. Hann sagði að önnur þeirra hafi opnað lyfjadælu með lykli og sprautað umtalsverðu magni af morfíni í hina látnu. Hann hafi þá spurt hvort það mætti og hún, konan sem grunuð var í málinu, svarað: „Nei, en ég geri þetta mjög oft.“

Hin konan sem grunuð var í málinu sagði þessa samstarfskonu sína hafa beðið sig um að sækja tíu millilítra morfínsprautu, sem hún hafi gert, en að sú sprauta hafi þó aldrei verið notuð.

Vandséð að þær myndu spilla rannsókninni

Líkt og áður hefur komið fram höfnuðu bæði héraðsdómur og Landsréttur að konurnar yrðu úrskurðaðar í gæsluvarðhald.

„Þótt rannsókn málsins sé á frumstigi er hvorki í skýrslu rannsakara né öðrum gögnum nánar lýst á hvern hátt háttsemi varnaraðila eða annars sakbornings geti hugsanlega með saknæmum hætti hafa leitt til andláts,“ segir í úrskurði héraðsdóms.

Lögreglan fór fram á varðhald meðal annars vegna þess að sakborningarnir gætu reynt að spilla fyrir sönnunargögnum. Að mati héraðsdóms var vandséð hvernig þær myndu torvelda rannsókninni. 

Það var því mat, beggja dómstiga, að ekki væru næg skilyrði til að úrskurða þær í gæsluvarðhald.

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