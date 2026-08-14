Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Kjartan Kjartansson skrifar 14. ágúst 2026 14:48 Eiríkur Elís Þorláksson og Hildur Briem, verðiand dómarar við Landsrétt. Dómsmálaráðuneytið Dómsmálaráðherra hefur skipað Eirík Elís Þorláksson og Hildi Briem dómara við Landsrétt. Skipan þeirra tekur gildi í haust en bæði hafa áður starfað sem settir landsréttardómarar. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu kemur fram að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hafi lagt til við forseta að þau Eiríkur og Hildur verði skipuð landsréttardómarar, Eiríkur frá 1. september og Hildur frá 1. október. Um Eirík Elís segir að hann lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2001 og LL.M.- námi við King´s College í London árið 2008. Hann öðlaðist réttindi til málflutnings í héraði árið 2002 og fyrir Hæstarétti árið 2008. Þá lauk hann prófi til að teljast hæfur stjórnarmaður í vátryggingafélagi 2011. Að loknu embættisprófi starfaði Eiríkur Elís um hríð hjá óbyggðanefnd en hóf árið 2002 störf á lögmannastofu þar sem hann starfaði til ársins 2011, þar af sem meðeigandi frá 2004. Frá 2012 hefur hann starfað við lagadeild Háskólans í Reykjavík, fyrst sem lektor en sem dósent frá 2017, auk þess sem hann hefur sinnt lögmannsstörfum samhliða á þeim tíma. Frá mars 2019 til apríl 2024 gegndi hann starfi deildarforseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík auk þess að sinna kennslu við aðra háskóla. Þá var hann settur dómari við Landsrétt samtals í um fjögurra mánaða skeið á árunum 2024 og 2025, og var varadómandi í Endurupptökudómi 2021 - 2026. Eiríkur Elís hefur jafnframt ritað fræðibækur í lögfræði og fjölda ritrýndra fræðigreina og setið í stjórnum ýmissa félaga, svo sem Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og Stoða hf., í stjórn Bókaútgáfunnar Codex og gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands, þar af sem formaður frá 2022 til 2024. Eiríkur hefur verið settur dómari við Landsrétt frá 5. janúar 2026. Héraðsdómari í fimmtán ár Hildur Briem lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2000, LL.M.- námi við Háskólann í Lundi árið 2005 og viðbótardiplómu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands árið 2022. Hún öðlaðist réttindi til að flytja mál fyrir héraðsdómi árið 2001. Að loknu embættisprófi starfaði hún sem fulltrúi lögreglustjórans í Reykjavík á ákærusviði embættisins en hóf störf hjá umboðsmanni Alþingis árið 2005 og starfaði þar til ársins 2008 þegar hún varð aðstoðarmaður dómara við Héraðsdóm Austurlands. Hún var skipuð í embætti héraðsdómara og dómstjóra við Héraðsdóm Austurlands árið 2011 en árið 2018 fluttist hún í Héraðsdóm Reykjavíkur og hefur verið dómari þar síðan fyrir utan að hún var settur landsréttardómari í um sex mánaða skeið árið 2021.Hún hefur verið settur varadómari í Hæstarétti í fjórum málum og verið dómandi við Endurupptökudóm frá því í febrúar 2025. Hildur hefur sinnt stundakennslu í stjórnsýslurétti við lagadeild Háskóla Íslands í um fjögurra ára skeið og setið í áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi frá árinu 2016 og setið í stjórn Dómarafélags Íslands. Þá hefur hún tekið sæti í nokkrum málum hjá kærunefnd útboðsmála og verið skipuð í nefnd dómstólasýslunnar um réttarfar og skilvirkni dómstóla. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Dómstólar Stjórnsýsla Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hafa áhyggjur af áhrifum mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Sjá meira