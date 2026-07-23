Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Árni Sæberg skrifar 23. júlí 2026 13:36 Manninum var sleppt úr haldi á ótilgreindri lögreglustöð skömmu áður en hann braut aftur af sér. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna síbrotagæslu vegna brotahrinu síðan í febrúar, þegar honum var sleppt úr fangelsi eftir afplánun. Daginn áður en úrskurður var kveðinn upp var honum sleppt úr haldi lögreglu en gripinn á vettvangi innbrots með þýfi í fórum sínum skömmu seinna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp þann 14. júlí og staðfestur í Landsrétti þann 17., segir að Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur nú til rannsóknar fjöldamörg ætluð brot mannsins, þar á meðal þjófnaði, hylmingarbrot, húsbrot, eignaspjöll, brot gegn lögum um fíkniefni, vopnalagabrot og minniháttar líkamsárásir. Ellefu brot á þrettán dögum Samkvæmt gögnum málsins sé hann grunaður um eitt brot í febrúar síðastliðnum, þrjú í mars, 16 í apríl, þrjú í maí, 10 í júní og 11 í þessum mánuði, júlí, en hann hafi verið handtekinn 13. júlí rétt fyrir klukkan 18:00 á vettvangi ætlaðs þjófnaðarbrots. „Honum hafði verið sleppt fyrr í gær, en var strax staðinn að þjófnaði í heimahús,“ segir í málsatvikalýsingu. Lögreglustjóri hafi krafist þess að maðurinn sæti gæsluvarðhaldi á meðan þessi mál eru rannsökuð og eftir atvikum á meðan dómsmál, sem kann að verða höfðað vegna þeirra, er rekið fyrir dómstólum. Þá kröfu byggi embættið á ákvæði laga um meðferð sakamála um gæsluvarðhald á grundvelli svokallaðrar síbrotagæslu. Á grundvelli fram lagðra gagna telji dómurinn að á manninum hvíli rökstuddur grunur um að hafa staðið að allflestum þeim brotum sem lögreglan rannsakar. Því sé uppfyllt því skilyrði sakamálalaga um gæsluvarðhald. Fjórir tugir brota Ætluð brot, alls fjórir tugir, eru framin á fárra mánaða tímabili allt frá því að varnaraðila var sleppt úr fangelsi 21. febrúar sl. og þar til hann var handtekinn í gær 13. júlí. Þar af eru 11 ætluð brot framin á síðastliðnum tveimur vikum. Með vísan til fjölda og eðlis brotanna er fallist á það með sækjanda að hætta sé á að varnaraðili haldi áfram brotum verði hann nú látinn laus.“ Því er uppfyllt skilyrði laganna fyrir því að honum verði gert að sæta gæsluvarðhaldi vegna síbrota. Einnig í ljósi fjölda og eðlis þeirra brota sem maðurinn liggur undir rökstuddum grun um að hafa framið, fallist dómurinn á það með lögreglustjóra að verði öll brotin dæmd í einu séu sterkar líkur fyrir því að refsing fyrir þau verði ekki skilorðsbundinn. Vægari úrræði, svo sem farbann, sé ekki talið geta rofið þessa hrinu ætlaðra brota. Ekki þyki ástæða til þess að marka varðhaldinu skemmri tíma en lögreglustjóri krefst. Því skuli maðurinn sæta gæsluvarðhaldi til þriðjudagsins 11. ágúst. Lögreglumál Dómsmál Mest lesið Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China setur beint flug í sölu Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Sjá meira