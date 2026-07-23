Air China hefur sölu á flugmiðum frá Íslandi til Kína Sigurgeir Þorkelsson skrifar 23. júlí 2026 12:00 Um miklar vendingar er að ræða í samskiptum ríkjanna tveggja. Samsett Air China hefur hafið sölu á flugferðum frá Keflavík til Peking, höfuðborgar Kína. Jómfrúarflugið verður 26. október næstkomandi en Air China er eitt stærsta flugfélag heims og ríkisflugfélag Kína. Það er Sendiráð Kína á Íslandi sem staðfestir fréttirnar í tilkynningu. Sendiráðið segir að um mikið afrek sé að ræða og flugið verði svokallaður leikbreytir bæði í samskiptum ríkjanna tveggja og í samskiptum Íslands við Asíu. Flogið verður þrisvar sinnum í viku á breiðþotu milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í Keflavík og Alþjóðaflugvallar Peking. Flugtími er fjórtán klukkustundir og þrjátíu og fimm mínútur og stoppað verður í Kaupmannahöfn. Greint hafði verið frá því á Vísi þann 11. júlí síðastliðinn að stutt væri í að miðasala hæfist. Farið er ítarlega yfir þróun málsins í fréttinni hér að neðan: Hið sáluga WOW Air var fyrst til að bjóða upp á beint flug til Asíu með beinu flugi sínu til Nýju-Delí. Sé litið á verðmiðann fyrir jómfrúarflugið kostar hann 11700 júan aðra leið. Það gera um 220 þúsund íslenskar krónur. Fréttin hefur verið uppfærð. Kína Flug Keflavíkurflugvöllur Ferðaþjónusta Ferðalög Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Fleiri fréttir Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Alvarlegt slys um borð í skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China setur beint flug í sölu Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Sjá meira