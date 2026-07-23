Innlent

Air China hefur sölu á flugmiðum frá Ís­landi til Kína

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Um miklar vendingar er að ræða í samskiptum ríkjanna tveggja.
Um miklar vendingar er að ræða í samskiptum ríkjanna tveggja. Samsett

Air China hefur hafið sölu á flugferðum frá Keflavík til Peking, höfuðborgar Kína. Jómfrúarflugið verður 26. október næstkomandi en Air China er eitt stærsta flugfélag heims og ríkisflugfélag Kína. 

Það er Sendiráð Kína á Íslandi sem staðfestir fréttirnar í tilkynningu. Sendiráðið segir að um mikið afrek sé að ræða og flugið verði svokallaður leikbreytir bæði í samskiptum ríkjanna tveggja og í samskiptum Íslands við Asíu.

Flogið verður þrisvar sinnum í viku á breiðþotu milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í Keflavík og Alþjóðaflugvallar Peking. Flugtími er fjórtán klukkustundir og þrjátíu og fimm mínútur og stoppað verður í Kaupmannahöfn.

Greint hafði verið frá því á Vísi þann 11. júlí síðastliðinn að stutt væri í að miðasala hæfist. Farið er ítarlega yfir þróun málsins í fréttinni hér að neðan:

Hið sáluga WOW Air var fyrst til að bjóða upp á beint flug til Asíu með beinu flugi sínu til Nýju-Delí. 

Sé litið á verðmiðann fyrir jómfrúarflugið kostar hann 11700 júan aðra leið. Það gera um 220 þúsund íslenskar krónur. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

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