Lögreglan á Vestfjörðum segir að um hádegisbil megi búast við því að hámarksfjölda ökutækja verði náð á Bjargtöngum og Rauðasandi. Áfram er nóg af stæðum á Breiðavík og líkur á að svo verði fram á daginn samkvæmt tilkynningu.
Þar kemur einnig fram að ekki sé í boði fyrir þá sem eru á leið frá botni Patreksfjarðar að þessum stöðum að leggja eða stöðva fyrr en á áfangastað, nema vegna mætinga.
Umferðarstjórn er í gegnum göngin undir Breiðadals- og Botnsheiði (Vestfjarðagöng) og geta verið umtalsverðar tafir vegna þess.
Veginum upp á Bolafjall verður lokað klukkan 10 í dag og verða rútuferðir upp á fjallið vegna almyrkvans eins og víða hefur komið fram.
Almyrkvi á sólu sést á vestanverðu Íslandi síðdegis í dag. Við fylgjumst með í vaktinni hér á Vísi.