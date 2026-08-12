Innlent

Nóg af bíla­stæðum á Breiða­vík en ekki á Rauðasandi og Bjarg­töngum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fjöldi leggur leið sína á Rauðasand í dag til að horfa á myrkvann.
Fjöldi leggur leið sína á Rauðasand í dag til að horfa á myrkvann. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Vestfjörðum segir að um hádegisbil megi búast við því að hámarksfjölda ökutækja verði náð á Bjargtöngum og Rauðasandi. Áfram er nóg af stæðum á Breiðavík og líkur á að svo verði fram á daginn samkvæmt tilkynningu.

Þar kemur einnig fram að ekki sé í boði fyrir þá sem eru á leið frá botni Patreksfjarðar að þessum stöðum að leggja eða stöðva fyrr en á áfangastað, nema vegna mætinga.

Umferðarstjórn er í gegnum göngin undir Breiðadals- og Botnsheiði (Vestfjarðagöng) og geta verið umtalsverðar tafir vegna þess.

Veginum upp á Bolafjall verður lokað klukkan 10 í dag og verða rútuferðir upp á fjallið vegna almyrkvans eins og víða hefur komið fram.

Lögreglumál Vesturbyggð Almyrkvi 12. ágúst 2026 Umferð Umferðaröryggi

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