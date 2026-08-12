Arna Margrét Arnardóttir, formaður svæðisstjórnar Landsbjargar, er í Breiðuvík þar sem búið er að koma upp vettvangsstjórn fyrir björgunarsveitir á svæðinu. Hún segir morguninn byrja vel í umferðarstýringu. Einstefna er komin á.
„Það gengur allt vel og er frekar rólegt eins og er,“ segir hún og að fyrstu verkefni dagsins snúist um umferðarstjórnun en á Vestfjörðum er hafin umferðarstýring og er einstefna á Örlygshafnarvegi (612) og Rauðasandsvegi frá klukkan átta og fram eftir degi. Lögreglan verður með eftirlit á svæðinu frá því í gær.
„Við erum búin að vera að benda fólki á að það er komin einstefna,“ segir hún og að flestir hafi verið meðvitaður um það og tekið vel í það. Snemma hafi þau þó þurft að hleypa fólki gegnt einstefnu sem hafði beðið frá klukkan 6 og átti far með ferjunni Baldri.
Hún segir björgunarsveitarfólk á björgunarpóstum frá botni Patreksfjarðar að Látrabjargi.
„Núna er þetta að passa að fólk fari eftir einstefnunni,“ segir Arna Margrét og að hún eigi von á því að umferð þyngist síðar í dag og þau verði til taks sama hvað gerist.
„Við verðum bara að sjá hvað dagurinn býður upp á, við erum til taks. Í Breiðuvík er björgunarsveitarfólk, slökkvilið, læknar og sjúkrabílar. Vonandi fer þetta allt vel og við þurfum ekki að gera neitt nema að sitja hér og bíða. Við erum til taks ef eitthvað er og vonum að við þurfum ekki að hlaupa í nein verkefni.“