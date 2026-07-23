Formaður Sjálfstæðisflokksins segist mjög sátt með þróun fylgis flokksins sem mældist með mesta fylgið í nýrri skoðanakönnun. Aukið fylgi stafi bæði af óvinsældum ríkisstjórnarinnar og samtakamætti Sjálfstæðisflokksins. Flokksmenn sem hurfu annað séu að snúa aftur.
„Ég er vitaskuld mjög sátt við þessa þróun, vitaskuld er þetta skoðanakönnun. Ég er búin að segja það í marga mánuði, við höfum líka fengið lélega könnun sem var 13,5 prósent í upphafi árs,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins.
Sjálfstæðisflokkurinn mældist með mesta fylgi allra flokka í nýrri könnun Maskínu með 25 prósent fylgi. Samfylkingin kom þar á eftir með 24,4 prósent. Þetta er í fyrsta sinn í hálft annað ár sem Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur.
Í viðtali í Bítinu á Bylgjunni segir Guðrún þróunina endurspegla þann samtakamátt sem hún sjálf hafi fundið fyrir í flokknum.
„Við sjáum það líka í sveitarstjórnarkosningunum þar sem við sáum risastóra bláa bylgju ferðast yfir landið og sáum besta árangur flokksins í 20 ár.“
Guðrún telur aukið fylgi að einhverju leyti vera vegna óánægju með ríkisstjórnina sem samanstendur af Samfylkingunni, Viðreisn og Flokki fólksins. Það skýri samt sem áður ekki alla þróunina né góðan árangur í sveitarstjórnarkosningunum.
„Þetta er árangur Sjálfstæðisflokksins, þetta er árangur okkar fólks hringinn í kringum landið. Við eigum alveg gríðarlega öflugan mannauð í Sjálfstæðisflokknum og ég er alveg ótrúlega stolt af því að fá að standa í stafni Sjálfstæðismanna, þessa stóra skips. Þetta er að mínu mati langstærsta og sterkasta pólitíska afl á landsvísu og hefur verið það í áratugi.“
Guðrún segist finna fyrir því að margir sem hurfu úr röðum flokksins séu að snúa aftur.
„Ég auðvitað bauð mig fram á landsfundi á síðasta ári, þar sem ég lagði mjög mikla áherslu á að við myndum sameinast sem Sjálfstæðismenn um grunngildi okkar og grunnstefnu okkar. Að við færum aftur í ræturnar,“ segir hún.
„Það er auðvitað ekki hægt að líta fram hjá því að niðurstöður kosninga árið 2024 urðu okkur mikil vonbrigði. Það var versta niðurstaða flokksins í sögu hans í kosningum,“ segir Guðrún og bætir við að þjóðin hafi „aðeins verið að rassskella“ flokkinn.
Hún segist samt sem áður vera einstaklega jákvæð manneskja og lítur svo á að flokkurinn hafi gott af því að vera í stjórnarandstöðu.
„Mér finnst gaman að vera í stjórnarandstöðu. Það er allt öðruvísi hlutverk.“
Hlusta má á viðtalið við Guðrúnu í heild sinni hér fyrir neðan.