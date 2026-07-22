„Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 22. júlí 2026 12:30 Einar segir Héraðsdóm Reykjanes setja furðulegt fordæmi. vísir/vilhelm Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis segir héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá. Skúli var ákærður fyrir manndráp en lögmaðurinn segir niðurstöðuna brjóta gegn manndréttindasáttmála Evrópu. Héraðsdómur Reykjanes vísaði í gær frá máli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp af ásetningi og broti gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin byggist á því að Skúla hafi þegar verið refsað en hann var sviptur lækningaleyfi árið 2021. Samkvæmt meginreglum réttarfars og dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu er ekki tækt að refsa manni tvisvar fyrir sama brot. Sex andlát sem urðu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja undir meðferð Skúla voru rannsökuð af lögreglu, rannsókn var felld niður í fimm þeirra en hann var ákærður vegna gruns um að hafa banað sjúklingi að nafni Dana Jóhannsdóttir. Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður dóttur Dönu, segir niðurstöðuna þýða að íslenska ríkið upfylli ekki skyldur sínar. „Fyrst að landlæknir svipti lækninn starfsleyfi áður en formleg rannsókn hófst, þá má ekki ákæra í þessu máli. Þannig að ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann fyrir manndráp ef að landlæknir væri búinn að svipta hann starfsleyfi. Þannig að þetta er allt of langt gengið.“ Eva Hauksdóttir lögmaður er dóttir Dönu Jóhansdóttur,vísir/ívar fannar Hann segir úrskurðinn skapa varhugavert fordæmi og telur óhjákvæmilegt að niðurstaðan verði kærð til æðra dómstigs. „Fyrst að héraðssaksóknara ákvað að ákæra fólst í ákvörðuninni það mat héraðssaksóknara að það væri líklegt að hann yrði sakfelldur. Hann má ekki kæra nema hann telji sakfellingu líklega og það var hans mat að það lægi svo mikið fyrir. Nú fá dómstólar samkvæmt þessum úrskurði ekki að dæma um hvort það sé rétt af því að hann missti vinnuna með þessum hætti.“ Það sé með engu móti hægt að leggja sviptingu starfsleyfis til jafns við refsingu dómstóla að hans mati. „Þeir geta ekki búið við það að landlæknir geti tekið svona fram fyrir hendurnar á þeim enda lítur Landlæknir ekki á það sem stit hlutverk að úthluta refsingu. Landlæknir telur sitt hlutverk vera að tryggja öryggi sjúklinga almennt á spítölum, en ekki að refsa. Maðurinn gengur laus allra mála ef þetta verður niðurstaðan líka á æðra dómstigi. En íslenska ríkið verður náttúrulega saksótt hjá Mannréttindadómstóli Evrópu fyrir tiltækið, því þetta er brot. Þessi niðurstaða yrði brot gegn annarri grein Mannréttindasáttmála Evrópu um að ríkið sé skylt að vernda líf fólks. Ef að þetta er niðurstaðan þá er íslenska ríkið að bregðast þeirri skyldu,“ segir hann og heldur áfram: „Afleiðingarnar eru mjög alvarlegar ef þessi úrskurður fær að standa. Alvarlegar fyrir samfélagið, réttarkerfið, réttarvitund fólks og það er ekki hægt að búa við svona niðurstöðu.“ Læknamistök á HSS Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Sjá meira