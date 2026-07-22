Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. júlí 2026 12:42 Herjólfur á siglingu við Vestmannaeyjar. Vísir/Vilhelm Viðgerð á Herjólfi lýkur í dag og verður honum siglt heim í kvöld. Samgöngur til Vestmannaeyja virðast vera loks komnar í lag eftir hálft ár af ítrekuðum vandræðum. Herjólfi var siglt til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem nýr mótor var settur í ferjuna. Í tilkynningu á Facebook-síðu Herjólfs segir að prufusigling hafi farið fram í gærkvöldi og gekk hún vel. „Við hjá Herjólfi viljum þakka áhöfn Baldurs fyrir ánægjulegt samstarf undanfarnar vikur. Í sumar hefur Baldur flutt rúmlega 28 þúsund farþega og rúmlega 7 þúsund farartæki, fyrir það erum við þakklát. Við óskum Baldri velfarnaðar í sínum siglingum,“ segir í tilkynningunni. Baldri var siglt um tíma á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar vegna bilunar í mótor Herjólfs. Sex mánuðir af vandræðum Vandræði með ferðir Herjólfs hófust í byrjun mars þegar bilun kom upp í vél fyrir bógskrúfu á dýpkunarskipinu Álfsnesi þegar unnið var að dýpkun Landeyjarhafnar. Við tóku mánuðir þar sem sigla þurfti til Þorlákshafnar nema við kjöraðstæður. Í apríl bilaði síðan vélbúnaður Herjólfs og þurfti að sigla á takmörkuðu afli. Það lengdi ferðatímann og tók til að mynda ein ferð sex klukkustundir vegna bilunarinnar og veðurs. Mótorinn var sendur í viðgerð til útlanda um miðjan apríl. Á meðan bæði mótorinn var bilaður og siglt var til Þorlákshafnar komu upp minniháttar atvik, svo sem bilaði hlerinn þaðan sem bílar koma og opnaðist ekki. Þá kviknaði í gagnveri í Amsterdam með þeim afleiðingum að bókunarkerfi Herjólfs lá niðri. Það var loks í maí sem loks var hægt að sigla til Landeyjahafnar á ný en áfram var Herjólfur með eina skrúfu og sumaráætluninni því frestað. Baldri var þá siglt til Eyja og fóru Herjólfur og Baldur milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar. Viðgerðinni á mótornum seinkaði um þrjár vikur en það var loks á mánudag sem hægt var að hefja viðgerðina á Herjólfi. Svo virðist sem hrakfallasagu Herjólfs sé loks á enda. Herjólfur Vestmannaeyjar Samgöngumál Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Sjá meira