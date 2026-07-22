Allir íslensku Evrópuleikirnir á Sýn Sport Ágúst Orri Arnarson skrifar 22. júlí 2026 13:02 „Euro-Vikes“ eru komnir í gírinn og verða í banastuði í Besta sætinu. vísir / DIEGO Evrópuævintýrin eru í fullum blóma hjá fjórum íslenskum liðum og allir leikir þeirra eru í beinni útsendingu hjá Sýn Sport. Um er að ræða átta leiki í þessari viku og þeirri næstu hjá Víkingi, Val, Vestra og Stjörnunni. Einum leik er lokið. Víkingur vann 2-1 sigur gegn ísraelska liðinu Hapoel Be‘er Sheva í gærkvöld. Mörkin úr þeim leik má sjá hér. Á morgun eru þrjú íslensk lið að spila í undankeppni Sambandsdeildarinnar, tvö heima fyrir og eitt á útivelli. Dæmið snýst svo við í næstu viku. Víkingur spilar á útivelli í undankeppni Meistaradeildarinnar á miðvikudag. Vestri fær heimaleik í næstu viku en Valur og Stjarnan fara þá erlendis. Evrópuleikir íslenskra liða í beinni útsendingu á Sýn Sport Fimmtudagur, 23. júlí 16:20 - RFS - Vestri 17:50 - Valur - Zrinjski Mostar 18:50 - Stjarnan - Ilves Miðvikudagur, 29. júlí 17:20 - Hapoel Be‘er Shiva - Víkingur Fimmtudagur, 30. júlí 15:20 - Ilves - Stjarnan 18:20 - Zrinskij Mostar - Valur 19:50 - Vestri - RFS Vísir er í eigu Sýnar. Víkingur Reykjavík Vestri Stjarnan Valur Mest lesið Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fótbolti Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Fótbolti Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Enski boltinn „Ekki bara handbolti, heldur lífið líka“ Handbolti Liðalaus Stones eftirsóttur Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Rogers og Palmer sameinaðir hjá Chelsea Fótbolti Fleiri fréttir Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Allir íslensku Evrópuleikirnir á Sýn Sport Sjáðu tvennu Hansen og markið sem var tekið af Vinnandi Víkingar og veikar Valskonur Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Rogers og Palmer sameinaðir hjá Chelsea Anderson sendir Nottingham Forest kveðju Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Sjá meira