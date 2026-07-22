Fótbolti

Allir ís­lensku Evrópuleikirnir á Sýn Sport

Ágúst Orri Arnarson skrifar
„Euro-Vikes“ eru komnir í gírinn og verða í banastuði í Besta sætinu.
„Euro-Vikes“ eru komnir í gírinn og verða í banastuði í Besta sætinu. vísir / DIEGO

Evrópuævintýrin eru í fullum blóma hjá fjórum íslenskum liðum og allir leikir þeirra eru í beinni útsendingu hjá Sýn Sport.

Um er að ræða átta leiki í þessari viku og þeirri næstu hjá Víkingi, Val, Vestra og Stjörnunni.

Einum leik er lokið. Víkingur vann 2-1 sigur gegn ísraelska liðinu Hapoel Be‘er Sheva í gærkvöld. Mörkin úr þeim leik má sjá hér.

Á morgun eru þrjú íslensk lið að spila í undankeppni Sambandsdeildarinnar, tvö heima fyrir og eitt á útivelli.

Dæmið snýst svo við í næstu viku. Víkingur spilar á útivelli í undankeppni Meistaradeildarinnar á miðvikudag. Vestri fær heimaleik í næstu viku en Valur og Stjarnan fara þá erlendis.

Evrópuleikir íslenskra liða í beinni útsendingu á Sýn Sport

Fimmtudagur, 23. júlí

  • 16:20 - RFS - Vestri
  • 17:50 - Valur - Zrinjski Mostar
  • 18:50 - Stjarnan - Ilves

Miðvikudagur, 29. júlí

  • 17:20 - Hapoel Be‘er Shiva - Víkingur

Fimmtudagur, 30. júlí

  • 15:20 - Ilves - Stjarnan
  • 18:20 - Zrinskij Mostar - Valur
  • 19:50 - Vestri - RFS

Vísir er í eigu Sýnar. 

Víkingur Reykjavík Vestri Stjarnan Valur

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