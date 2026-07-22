Fótbolti

Vinnandi Víkingar og veikar Valskonur

Valur Páll Eiríksson skrifar
Víkingar gátu glaðst í gær.
Víkingar gátu glaðst í gær. Vísir/Samsett

Víkingar vinna enn heimaleiki sína í Evrópukeppni þökk sé Nikolaj Hansen. Valskonur eru afskaplega slakar og markasúpa var í Bestu deild kvenna. Svo náði Afturelding sögulegum árangri. Besta sætið fór yfir sviðið.

Ágúst Orri Arnarson og Valur Páll Eiríksson ræddu málefni dagsins í Besta sætinu. Nikolaj Hansen var blár og marinn en var samt hetjan, annan Evrópuleikinn í röð í Víkinni.

18 mörk voru skoruð í tveimur leikjum í Bestu deild kvenna þar sem titilbaráttan harðnar, sem og botnbaráttan.

Afturelding er þá komið í úrslit Mjólkurbikarsins í fyrsta sinn þökk sé liprum markverði og svo er áhugavert hvaða starf Donald Trump vill sjá Gianni Infantino taka við næst.

Þetta og fleira í þætti dagsins sem má heyra í spilaranum sem og á öllum helstu hlaðvarpsveitum.

Besta sætið Víkingur Reykjavík Valur

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