Skipið Bandero, sem er í eigu samtaka Paul Watson og hefur verið á höttunum eftir hvalveiðiskipum Hvals hf., siglir nú af Íslandsmiðum til Írlands vegna heilsufarslegs neyðartilfellis.
Þetta kemur fram í færslu frá Paul Watson. Meðlimir samtakanna, þeir sem voru í landi, eru enn á Íslandi.
„Öryggi áhafnar okkar er alltaf í efsta forgangi. Þetta verður snöggur viðsnúningur, sumir skipverjar munu fara og aðrir nýjir munu bætast í hópinn. Að hafa áhrif á ólöglegar veiðar Loftssonar er flókið vegna stöðugrar verndunar sem hvalveiðiskip hans fá frá íslensku Landhelgisgæslunni. Þrátt fyrir það höfum við trú á því að okkur muni takast að koma í veg fyrir að honum muni takast að drepa kvótann sinn,“ segir í færslu hans.
Þar er Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, gagnrýndur, sagður ávallt hafa verið óhamingjusamur maður.
„Alltaf í vondu skapi og með sjúklega staðfastur á því að slátra með sadískum hætti þessum blíðu, sjálfsmeðvituðu, snjöllu og viðkvæmu veru.“
Bandero hefur verið við Íslandsstrendur frá því í júnílok með það að markmiði að stöðva hvalveiðar hér á landi.