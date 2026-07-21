EA Games, sem framleiðir vinsæla fótboltatölvuleikinn EAFC, sem hét áður Fifa, hefur giskað á réttan heimsmeistara fimm skipti í röð.
Fótboltatölvuleikurinn EAFC, sem áður hét Fifa, hefur verið einn vinsælasti fótboltatölvuleikur heims. EA Games sem framleiðir leikinn hefur frá árinu 2006 giskað á hver verður heimsmeistari.
Leikjaframleiðandinn setur lið mótsins í hermi og lætur tölvukerfið giska á hver verður heimsmeistari og það hefur verið rétt í fimm skipti í röð. EA deildi færslu sjötta júní um að þau giskuðu á að Spánn myndi vinna heimsmeistaramótið sem raungerðist um helgina.
We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026
We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1
Eina skiptið sem hermirinn hafði rangt fyrir sér var í fyrsta skiptið árið 2006. Þá vann Ítalía heimsmeistaramótið en EA Games giskaði á að Tékkland yrði heimsmeistari. Ítalía og Tékkland voru saman í riðli árið 2006 en Tékkland komst ekki upp úr sínum riðli.