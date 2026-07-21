Fótbolti

Giskaði á réttan sigur­vegara HM í fimmta skiptið í röð

Andri Broddason skrifar
EA Games sem framleiðir tölvuleikinn EAFC hefur giskað á réttan sigurvegara heimsmeistaramótsins fimm sinnum í röð.
EA Games sem framleiðir tölvuleikinn EAFC hefur giskað á réttan sigurvegara heimsmeistaramótsins fimm sinnum í röð. EA Games

EA Games, sem framleiðir vinsæla fótboltatölvuleikinn EAFC, sem hét áður Fifa, hefur giskað á réttan heimsmeistara fimm skipti í röð. 

Fótboltatölvuleikurinn EAFC, sem áður hét Fifa, hefur verið einn vinsælasti fótboltatölvuleikur heims. EA Games sem framleiðir leikinn hefur frá árinu 2006 giskað á hver verður heimsmeistari.

Leikjaframleiðandinn setur lið mótsins í hermi og lætur tölvukerfið giska á hver verður heimsmeistari og það hefur verið rétt í fimm skipti í röð. EA deildi færslu sjötta júní um að þau giskuðu á að Spánn myndi vinna heimsmeistaramótið sem raungerðist um helgina.

Eina skiptið sem hermirinn hafði rangt fyrir sér var í fyrsta skiptið árið 2006. Þá vann Ítalía heimsmeistaramótið en EA Games giskaði á að Tékkland yrði heimsmeistari. Ítalía og Tékkland voru saman í riðli árið 2006 en Tékkland komst ekki upp úr sínum riðli.

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