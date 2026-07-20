„Sársaukinn er gríðarlegur“ Andri Broddason skrifar 20. júlí 2026 19:00 Lionel Messi var sár eftir að hafa tapað úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Hann getur þó séð það góða sem gerðist á mótinu. Maja Hitij /Getty Images Lionel Messi er virkilega sár eftir að hafa tapað úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Hann reynir þó að horfa á mótið með bjartsýnisaugum og hugsar um allar góðu stundir mótsins. Lionel Messi og liðsfélagar hans í argentíska landsliðinu komust í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta í annað skiptið í röð. Þrátt fyrir það er sárt að tapa úrslitaleiknum. „Sársaukinn er gríðarlegur og þetta sár mun taka tíma að gróa. Ég held þó fast í allt það góða við mótið, alla leikina sem við snerum við með því að gefa allt sem við áttum. Það eru stundir sem lifa með þjóðinni að eilífu.“ View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) Argentína komst í úrslitaleikinn þar sem allir leikir útsláttarkeppninnar voru mjög jafnir. Allir leikirnir voru jafnir og vann Argentína alla leikina annaðhvort með því að skora í uppbótartíma venjulegs leiktíma eða í framlengingu. „Enn og aftur tókst okkur að sameinast sem þjóð og standa saman og deila því mikla stolti sem er að vera frá Argentínu.“ Umdeilt atvik varð eftir leik Englands og Argentínu þar sem leikmenn Argentínu héldu á fána um að Falklandseyjar tilheyrðu þeim. Argentína og England hafa lent í stríðsátökum yfir landsvæðinu en England hefur stjórnað þeim síðan þá. Segir hvergi að hann ætlar að hætta Í færslunni segir Messi ekkert um að hann sé að hætta hjá landsliðinu og því ekki búið að útiloka hvort að hann verði með á næsta heimsmeistaramóti. Messi er 39 ára og verður því orðinn 43 þegar næsta heimsmeistaramót verður haldið árið 2030. Í lok færslunnar óskar Messi Spáni til hamingju með heimsmeistaratitilinn. Messi hefur stóran hluta ævi sinnar búið á Spáni þar sem hann var leikmaður Barcelona frá unga aldri. Hann fór þaðan árið 2021 eftir að hafa verið hjá félaginu í átján ár og gekk til liðs við PSG í Frakklandi. Þar var hann í tvö ár og árið 2023 gekk hann til liðs við Inter Miami og er þar enn. HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Kevin Keegan látinn Enski boltinn Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Fleiri fréttir „Sársaukinn er gríðarlegur“ Keflavík – ÍA | Geta Skagamenn endað taphrinuna? Grindavík/Njarðvík - Þróttur | Eiga Þróttarakonur eitthvað svar? FH – Breiðablik | Hafa ekki unnið tvo leiki í röð í sumar Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ Sjá meira