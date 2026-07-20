Horfðu á alla leiki HM í glerkassa Andri Broddason skrifar 20. júlí 2026 19:46 Austin Franklin og Kevin Akoto áttu besta sumar lífs síns og horfðu á alla leiki heimsmeistaramótsins í glerkassa. Michael M. Santiago/Getty Images Tveir menn geta sagt að þeir hafi átt vægast sagt skemmtilegt sumar þar sem þeir fengu borgað af Fox í Bandaríkjunum fyrir að horfa á alla leiki HM í glerkassa á Times Square. Um sex þúsund manns sóttu um að horfa á leikinn í kassanum. Austin Franklin og Kevin Akoto horfðu á alla 104 leiki heimsmeistaramótsins í fótbolta sitjandi í glerkassa á Times Square í New York. Fyrir að gera það fengu þeir að launum 50 þúsund dollara sem jafngildir rúmlega sex milljónum króna. Á meðan þeir voru í kassanum voru þeir einnig að gera myndbönd fyrir samfélagsmiðla Fox en fyrirtækið var með sýningarréttinn á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum. Bæði Franklin og Akoto segjast ekki sjá eftir neinu og eru sannfærðir um að þetta hafi verið besta sumar lífs þeirra. Aðeins einn átti að vera í kassanum að horfa en vegna mikillar eftirspurnar var ákveðið að hafa tvo. Gianni Infantino, forseti Fifa, hefur sagt að hann sé að íhuga að stækka mótið í 64 lið úr þeim 48 sem kepptu í ár. Það hræðir Akoto og Franklin ekki sem væru auðveldlega til í að gera þetta aftur. Þeir eru alls ekki komnir með nóg af fótbolta og fleiri leikir þýða bara meiri skemmtun. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport FH – Breiðablik | Hafa ekki unnið tvo leiki í röð í sumar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Keflavík – ÍA | Geta Skagamenn endað taphrinuna? Grindavík/Njarðvík - Þróttur | Eiga Þróttarakonur eitthvað svar? FH – Breiðablik | Hafa ekki unnið tvo leiki í röð í sumar Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjá meira