Fótbolti

Horfðu á alla leiki HM í gler­kassa

Andri Broddason skrifar
Austin Franklin og Kevin Akoto áttu besta sumar lífs síns og horfðu á alla leiki heimsmeistaramótsins í glerkassa.
Austin Franklin og Kevin Akoto áttu besta sumar lífs síns og horfðu á alla leiki heimsmeistaramótsins í glerkassa. Michael M. Santiago/Getty Images

Tveir menn geta sagt að þeir hafi átt vægast sagt skemmtilegt sumar þar sem þeir fengu borgað af Fox í Bandaríkjunum fyrir að horfa á alla leiki HM í glerkassa á Times Square. Um sex þúsund manns sóttu um að horfa á leikinn í kassanum.

Austin Franklin og Kevin Akoto horfðu á alla 104 leiki heimsmeistaramótsins í fótbolta sitjandi í glerkassa á Times Square í New York. Fyrir að gera það fengu þeir að launum 50 þúsund dollara sem jafngildir rúmlega sex milljónum króna.

Á meðan þeir voru í kassanum voru þeir einnig að gera myndbönd fyrir samfélagsmiðla Fox en fyrirtækið var með sýningarréttinn á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum. Bæði Franklin og Akoto segjast ekki sjá eftir neinu og eru sannfærðir um að þetta hafi verið besta sumar lífs þeirra.

Aðeins einn átti að vera í kassanum að horfa en vegna mikillar eftirspurnar var ákveðið að hafa tvo.

Gianni Infantino, forseti Fifa, hefur sagt að hann sé að íhuga að stækka mótið í 64 lið úr þeim 48 sem kepptu í ár. Það hræðir Akoto og Franklin ekki sem væru auðveldlega til í að gera þetta aftur. Þeir eru alls ekki komnir með nóg af fótbolta og fleiri leikir þýða bara meiri skemmtun.

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