Fótbolti

Guardiola í við­ræðum við ítalska lands­liðið

Andri Broddason skrifar
Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Visionhaus/Getty Images

Pep Guardiola hefur verið í viðræðum við ítalska knattspyrnusambandið þar sem verið er að reyna að fá hann til að taka við ítalska landsliðinu. Liðið hefur ekki komist á heimsmeistaramótið í fótbolta þrisvar í röð sem eru gríðarleg vonbrigði fyrir landið.

Samkvæmt Sky Italy hefur Paolo Maldini, sem starfar nú fyrir ítalska knattspyrnusambandið, ferðast til Barcelona og verið í viðræðum við Pep Guardiola um hvort að hann vilji taka við sem þjálfari ítalska landsliðsins.

Ekki er ljóst hvort að Guardiola vilji taka við starfinu en ítalska knattspyrnusambandið vill gjarnan fá hann. Fleiri hafa verið orðaðir við starfið og eru það heldur ekki lítil nöfn.

Roberto Mancini og Andrea Pirlo hafa einnig verið orðaðir við starfið. Mancini hefur áður verið þjálfari ítalska landsliðsins á árunum 2018-2023. Þar vann hann EM með Ítalíu sem er jafnframt síðasti titill ítalska landsliðsins.

Miklar umbreytingar eru á döfinni hjá ítalska knattspyrnusambandinu vegna lélegs gengis og ætlar sambandið að leggja allt í sölurnar til þess að komast á næsta heimsmeistaramót. Maldini og Guardiola hafa eytt þrem dögum saman og farið yfir stöðu og áætlanir ítalska landsliðsins.

Guardiola er einn sigursælasti þjálfari frá upphafi en hefur nýverið yfirgefið Manchester City. Hann hefur aldrei áður þjálfað landslið og enn óvíst hvort hann vilji taka við ítalska liðinu.

Ítalski boltinn

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