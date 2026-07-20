Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Andri Broddason skrifar 20. júlí 2026 18:01 Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Visionhaus/Getty Images Pep Guardiola hefur verið í viðræðum við ítalska knattspyrnusambandið þar sem verið er að reyna að fá hann til að taka við ítalska landsliðinu. Liðið hefur ekki komist á heimsmeistaramótið í fótbolta þrisvar í röð sem eru gríðarleg vonbrigði fyrir landið. Samkvæmt Sky Italy hefur Paolo Maldini, sem starfar nú fyrir ítalska knattspyrnusambandið, ferðast til Barcelona og verið í viðræðum við Pep Guardiola um hvort að hann vilji taka við sem þjálfari ítalska landsliðsins. Ekki er ljóst hvort að Guardiola vilji taka við starfinu en ítalska knattspyrnusambandið vill gjarnan fá hann. Fleiri hafa verið orðaðir við starfið og eru það heldur ekki lítil nöfn. Roberto Mancini og Andrea Pirlo hafa einnig verið orðaðir við starfið. Mancini hefur áður verið þjálfari ítalska landsliðsins á árunum 2018-2023. Þar vann hann EM með Ítalíu sem er jafnframt síðasti titill ítalska landsliðsins. Miklar umbreytingar eru á döfinni hjá ítalska knattspyrnusambandinu vegna lélegs gengis og ætlar sambandið að leggja allt í sölurnar til þess að komast á næsta heimsmeistaramót. Maldini og Guardiola hafa eytt þrem dögum saman og farið yfir stöðu og áætlanir ítalska landsliðsins. Guardiola er einn sigursælasti þjálfari frá upphafi en hefur nýverið yfirgefið Manchester City. Hann hefur aldrei áður þjálfað landslið og enn óvíst hvort hann vilji taka við ítalska liðinu. Ítalski boltinn Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Kevin Keegan látinn Enski boltinn Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Fleiri fréttir „Sársaukinn er gríðarlegur“ Keflavík – ÍA | Geta Skagamenn endað taphrinuna? Grindavík/Njarðvík - Þróttur | Eiga Þróttarakonur eitthvað svar? FH – Breiðablik | Hafa ekki unnið tvo leiki í röð í sumar Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ Sjá meira