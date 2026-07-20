Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 14:36 Leandro Paredes gekk af göflunum eftir leik. vísir/getty Frábæru HM lauk í gær er Spánn hafði betur gegn Argentínu í úrslitaleik. Miklir yfirburðir hjá Spánverjum sem unnu sanngjarnan sigur. Stærsta HM frá upphafi er því lokið. Dramatíkin var mikil. Nýjar stjörnur urðu til, stóru stjörnurnar stóðu flestar fyrir sínu og eitthvað var um pólitísk afskipti. Það var því af nægu að taka í HM uppgjöri Besta sætisins en Henry Birgir og Valur Páll sátu í Besta stúdóinu að þessu sinni. Besta sætið er aðgengilegt á öllum helstu hlaðvarpsveitum. HM 2026 í fótbolta FIFA Spánn Argentína Besta sætið Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Fleiri fréttir Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Sjá meira