Fótbolti

Ó­þolandi Argentínu­menn áttu ekkert skilið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leandro Paredes gekk af göflunum eftir leik.
Leandro Paredes gekk af göflunum eftir leik. vísir/getty

Frábæru HM lauk í gær er Spánn hafði betur gegn Argentínu í úrslitaleik. Miklir yfirburðir hjá Spánverjum sem unnu sanngjarnan sigur.

Stærsta HM frá upphafi er því lokið. Dramatíkin var mikil. Nýjar stjörnur urðu til, stóru stjörnurnar stóðu flestar fyrir sínu og eitthvað var um pólitísk afskipti.

Það var því af nægu að taka í HM uppgjöri Besta sætisins en Henry Birgir og Valur Páll sátu í Besta stúdóinu að þessu sinni.

Besta sætið er aðgengilegt á öllum helstu hlaðvarpsveitum.

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