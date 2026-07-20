Upplýsingar um „innivistartíma“ barna hvergi að finna Freyja Þórisdóttir skrifar 20. júlí 2026 14:51 Foreldrum er leyfilegt að stytta útivistartíma barna sinna. Samsett mynd/Vísir Líkt og flestir landsmenn vita eru svokallaðar útivistarreglur samkvæmt barnaverndarreglum í gildi hérlendis. Meðal þess sem fram kemur í reglunum er að börn undir tólf ára aldri þurfi að vera komin heim klukkan 22:00 á sumarkvöldum. Umræða hefur nýlega skapast á samfélagsmiðlum sem snýr að því klukkan hvað börn megi svo fara einsömul aftur út á morgnana. Þann 1. maí þessa árs tók útivistartími barna og unglinga breytingum en frá þeim tíma máttu börn tólf ára og yngri vera úti til klukkan tíu á kvöldin og þrettán til sextán ára unglingar til miðnættis. Gilda þessar reglur frá því 1. maí til 1. september. Nýjar reglur taka svo við og eiga við yfir skólaárið en þá mega börn 12 ára og yngri lengst vera úti til klukkan átta en börn 13 til 16 ára mega lengst vera úti til klukkan tíu á kvöldin. Þessi færsla er meðal þeirra sem blaðamaður rak augun í við vinnslu fréttarinnar. Foreldrum er svo leyfilegt að bregða út af reglunum og er síðari hópnum leyfilegt að vera úti á heimleið frá „viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu“ en aldur miðast við fæðingarár. „Börn mega ekki vera á almannafæri utan fyrrgreinds tíma nema í fylgd með fullorðnum,“ segir í tilkynningu lögreglunnar á vefnum Ísland.is en óljóst er hver tilgreindur tími er enda er tímabilið einungis afmarkað í annan endann. Fari eftir aðstæðum Nú hefur sú spurning vaknað hjá undirritaðri sem og netverjum, hvenær er börnum leyfilegt að fara aftur út? Það er skýrt hvenær þau þurfi að vera komin heim á kvöldin en svo virðist sem hvergi komi fram hvenær þau megi fara aftur af stað á morgnana. Unnar Þór Bjarnason, verkefnastjóri samfélagslögreglu, ræddi við blaðamann um útivistartíma barna.Vísir/Stefán „Æðisleg pæling, fékk þessa spurningu í fyrsta skipti um daginn frá unglingum,“ segir Unnar Þór Bjarnason hjá samfélagslögreglunni en hann kom þá að eigin sögn með dæmi um dreng sem fannst einn á ferð í Hafnarfirði um klukkan fimm. Sá hafi sagst vera nývaknaður og einfaldlega ætlað að byrja daginn snemma. Hann hafi verið keyrður heim til sín þar sem rætt hafi verið við foreldra hans. Þau hafi ekki haft grænan grun um að drengurinn hafi verið farinn að heiman. Unnar minnist á að sumir fari á æfingar eldsnemma á morgnana, svo sem þeir sem æfi skauta eða sund, en þá væru foreldrar barnanna upplýstir um æfingartíma og ferðir barnanna sinna. „Við hefðum byrjað á því að keyra hann beint heim nema hann væri bara með bakpokann, fyrir utan Egilshöll og á leiðinni á skautaæfingu. Öll ljós kveikt þar og eitthvað,“ segir Unnar og bætir við að „þetta var bara allt frekar skrýtið og hann var í rauninni ekkert að fara neitt.“ Miðar við sjöleytið Ef það leiki einhver vafi á ástæðu þess að barn sé einsamalt á ferð á næturnar eða mjög snemma á morgnana bregði lögregla nánast undantekningalaust á það ráð að skutla barninu heim og ræða við foreldra eða forráðamenn þess. „Þannig að þetta er svakalega góð spurning og er örugglega eitthvað fyrir alþingismann að svara: hvenær er dagur og hvenær nótt, hvenær maður bjóði góðan daginn og hvenær gott kvöld,“ segir Unnar. Hann rifjar upp að fyrir nokkrum vikum hafi hann tekið eftir því að íbúi í blokkinni sem hann býr í hafi verið byrjaður að æfa sig í því að spila á píanó árla morguns. „Þá sá ég húsreglurnar skilgreina það að allt fyrir klukkan sjö sé nótt. Þannig að ég myndi kannski nota það sem þumalputtareglu,“ segir hann en ítrekar að það fari mjög mikið eftir aðstæðum hvort börn á ferðinni snemma á morgnana veki athygli annarra vegfarenda. „Ef þú ert eitthvað ógeðslega snemma á ferðinni og sérð einhvern gæja á hjóli klukkan sjö um morguninn þá myndir þú ekkert skipta þér af því.“ Sumt vekji meiri áhyggjur en annað Aftur á móti fengi lögreglan líklega tilkynningar ef sæist til barns sem færi illa klætt og eitt úti, hvað þá um vetur, fyrir klukkan átta á morgnana. Það sé frekar betra að athuga með börnin en ekki. „Þá er kannski allt í lagi fyrir okkur að heyra í foreldrum hans, þau reynast svo bara vera í sumarbústað og halda að hann sé hjá ömmu sinni,“ segir Unnar og bætir við að honum finnist niðurstaðan nokkurn veginn vera að hægt sé að miða við að börn fari ekki ein út fyrir klukkan sjö nema þau eigi að mæta á æfingu, keppnismót eða annað slíkt. „Svo er, eins og var oft hérna í gamla daga, einhver að bera út blaðið eldsnemma á morgnana, hann er með morgunblaðstösku um mittið og virkar dauðþreyttur og er að labba á milli húsa að sannarlega vinna, þá myndi enginn hringja vegna þess.“ Það berast aðallega ábendingar um börn sem virðast vera að „frjósa úr kulda í djöfulsins ofsaveðri fyrir utan einhverja Nettóbúð í Mjóddinni“, og fólk fer að hugsa „aumingja barnið“ og hringir og lætur lögreglu vita.“ Lögreglumál Börn og uppeldi Skóla- og menntamál Reykjavík Grunnskólar Frístund barna Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent Sólin gæti litið við í borginni um helgina Veður „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Innlent Fleiri fréttir Upplýsingar um „innivistartíma“ barna hvergi að finna Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Sjá meira