Innlent

Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Helbrigðisstofnun Austurlands er með útibú á Egilsstöðum en skurðstofunni í Neskaupstað hefur verið lokað.
Helbrigðisstofnun Austurlands er með útibú á Egilsstöðum en skurðstofunni í Neskaupstað hefur verið lokað. Vísir/Vilhelm

Tugir verðandi mæðra á Austurlandi þurfa að leita á önnur sjúkrahús til að fæða börnin sín vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu í Neskaupstað. Forstjóri segir lokunina ekki æskilega en um nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða. 

Um tuttugu verðandi mæður á Austurlandi þurfa að leita annaðhvort til Akureyrar eða Reykjavíkur vegna framkvæmda við Umdæmissjúkrahús Austurlands í Neskaupstað. Þetta er annað skipti á tveimur árum sem barnshafandi konur geta ekki fætt börn nærri heimili sínu vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu.

Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands segir að um nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða.

„Þetta hefur mikil áhrif á fæðingarþjónustuna og það er ekki hægt að framkvæma skurðaðgerðir meðan á lokuninni stendur,“ segir Þórarna Gró Friðjónsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands.

„Við vitum að þetta veldur skjólstæðingum okkar óþægindum og ég hef fullan skilning á því. En á móti þá eru þetta bara nauðsynlegar framkvæmdir og mikilvægar til þess að bæta aðstöðuna fyrir skjólstæðinga og starfsfólk til framtíðar.“

Ljósmæður áfram á vakt

Í tilkynningu segir að skurðstofan verði lokuð til fjórtánda ágúst og hafa ljósmæður verið fjölskyldum innan handar við að reyna aðstoða barnshafandi konur. Neyðarþjónusta verður áfram tryggð á svæðinu.

„Það eru sem sagt skurð- og svæfingalæknar sem geta aðstoðað við einfaldari inngrip í slævingu ef þörf krefur og það eru ljósmæður áfram á vakt á tímabilinu,“ segir hún.

„Það er náttúrulega aldrei æskilegt að þurfa að skerða þjónustuna sama hver ástæðan er og eins og ég sagði áður þá gerum við okkur fulla grein fyrir því að þetta getur valdið óþægindum en á sama tíma eru þessar framkvæmdir nauðsynlegar og mikilvægar.“

Heilbrigðisstofnun Austurlands Heilbrigðismál

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