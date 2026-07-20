Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. júlí 2026 13:04 Helbrigðisstofnun Austurlands er með útibú á Egilsstöðum en skurðstofunni í Neskaupstað hefur verið lokað. Vísir/Vilhelm Tugir verðandi mæðra á Austurlandi þurfa að leita á önnur sjúkrahús til að fæða börnin sín vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu í Neskaupstað. Forstjóri segir lokunina ekki æskilega en um nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða. Um tuttugu verðandi mæður á Austurlandi þurfa að leita annaðhvort til Akureyrar eða Reykjavíkur vegna framkvæmda við Umdæmissjúkrahús Austurlands í Neskaupstað. Þetta er annað skipti á tveimur árum sem barnshafandi konur geta ekki fætt börn nærri heimili sínu vegna framkvæmda á sjúkrahúsinu. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands segir að um nauðsynlegar framkvæmdir sé að ræða. „Þetta hefur mikil áhrif á fæðingarþjónustuna og það er ekki hægt að framkvæma skurðaðgerðir meðan á lokuninni stendur,“ segir Þórarna Gró Friðjónsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands. „Við vitum að þetta veldur skjólstæðingum okkar óþægindum og ég hef fullan skilning á því. En á móti þá eru þetta bara nauðsynlegar framkvæmdir og mikilvægar til þess að bæta aðstöðuna fyrir skjólstæðinga og starfsfólk til framtíðar.“ Ljósmæður áfram á vakt Í tilkynningu segir að skurðstofan verði lokuð til fjórtánda ágúst og hafa ljósmæður verið fjölskyldum innan handar við að reyna aðstoða barnshafandi konur. Neyðarþjónusta verður áfram tryggð á svæðinu. „Það eru sem sagt skurð- og svæfingalæknar sem geta aðstoðað við einfaldari inngrip í slævingu ef þörf krefur og það eru ljósmæður áfram á vakt á tímabilinu,“ segir hún. „Það er náttúrulega aldrei æskilegt að þurfa að skerða þjónustuna sama hver ástæðan er og eins og ég sagði áður þá gerum við okkur fulla grein fyrir því að þetta getur valdið óþægindum en á sama tíma eru þessar framkvæmdir nauðsynlegar og mikilvægar.“ Heilbrigðisstofnun Austurlands Heilbrigðismál Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Innlent Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Innlent Fleiri fréttir Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Sjá meira