Maður sem var fluttur á slysadeild í nótt eftir að ráðist var á hann hlaut minniháttar áverka. Árásin var framin fyrir utan skemmtistað í miðborg Reykjavíkur.
Þetta staðfestir Erna Dís Erna Dís Gunnarsdóttir, aðalvarðstjóri á stöð 1, en hún gat einnig greint frá því að tilkynning um árásina hafi borist lögreglunni á stöðinni um klukkan 00:00 í gærkvöldi.
Maðurinn sem ráðist var á var fluttur á slysadeild til aðhlynningar í kjölfar árásarinnar en hann hlaut minniháttar áverka að sögn Ernu.
Að sögn sjónarvottar fór árásin fram fyrir utan bar í Austurstræti en úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta var sýndur á fjölda bara og veitingarstaða í gær. Útsending frá leiknum hófst um klukkan 19:00 og kláraðist um klukkan 23:00.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Árásarþoli var fluttur á bráðmóttöku en árásarmennirnir vistaðir í fangageymslum.