Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Kristján Már Unnarsson skrifar 20. júlí 2026 09:09 Nýja Þjórsárbrúin kemur skammt ofan við eyjuna Árnes, sem sést ofarlega fyrir miðri mynd. Efst í kvíslinni hægra megin er Búðafoss. Vegagerðin Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá á móts við þorpið Árnes hefur verið boðin út ásamt nýbyggingu Búðafossvegar. Brúarsmíðin og vegarlagningin boða einhverja mestu samgöngubyltingu í uppsveitum Suðurlands um áratugaskeið. Dæmi eru um að leiðir milli einstakra byggða í Árnes- og Rangárþingi styttist um yfir fimmtíu kílómetra. Verkið tengist gerð Hvammsvirkjunar og er unnið í samstarfi Vegagerðarinnar og Landsvirkjunar. Vegagerðin býður það út og hefur umsjón með því. Landsvirkjun greiðir 40 prósent kostnaðar en Vegagerðin 60 prósent. Samkomulag er um að Landsvirkjun leggi út fyrir öllum kostnaði en Vegagerðin greiði sinn hluta síðar, eða þegar fjárveiting fæst á samgönguáætlun og fjárlögum. Kærumál vegna virkjunarinnar hafa hindrað framkvæmdir árum saman. Eftirlitsþáttur brúarsmíðinnar og vegagerðarinnar var þó boðinn út í vor en með fyrirvara. Þá skýrði verkefnisstjóri Vegagerðarinnar frá því að beðið yrði með framkvæmdaútboð þar til kærumál yrðu útkljáð og kærufrestir útrunnir. Í frétt Stöðvar 2 í nóvember 2024, þegar búist var við því að stutt væri í útboð, var sýnt myndband Vegagerðarinnar af útliti mannvirkjanna og staðsetningu þeirra: Til stóð að bjóða verkið út haustið 2023 en því var þá slegið á frest um óákveðinn tíma eftir að virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar var fellt úr gildi. Oddvitar sveitarfélaganna beggja vegna Þjórsár vonuðust þá til að brúarsmíðin tefðist ekki of mikið, eins og lesa má um í þessari frétt: Sumarið 2009 vonuðust sunnlenskir ráðamenn raunar eftir útboðinu þá um haustið, eins og rifja má upp í þessari sautján ára gömlu frétt Stöðvar 2: Í útboðsauglýsingu Vegagerðarinnar kemur fram að brúin verði 204 metra löng og staðsett norðaustan við Búðafoss. Vegna fiskgengdar séu skorður settar á vinnu í farvegi Þjórsár sem hafi áhrif á byggingu varnargarða. Búðafossvegur verði 7,4 kílómetra langur en hann tengi Þjórsárdalsveg í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Landveg í Rangárþingi ytra. Á gatnamótum Þjórsárdalsvegar og Búðafossvegar verður gert hringtorg. Verkinu fylgja jafnframt tengivegir og heimreiðar á fjórum stöðum, alls um 2,6 kílómetrar. Sett verði upp tvenn reiðgöng, ræsi og búfjárgöng. Ekki kemur fram í útboðsauglýsingunni hvenær verklok séu áætluð. Í fyrri fréttum Vísis hefur þó verið skýrt frá því að verktími sé áætlaður um þrjú ár. Í frétt síðla árs 2024 kom fram að heildarkostnaður við smíði brúarinnar og gerð Búðafossvegar væri áætlaður á bilinu þrír til fjórir milljarðar króna. Deilur um Hvammsvirkjun Skeiða- og Gnúpverjahreppur Rangárþing ytra Vegagerð Samgöngumál Landsvirkjun Vatnsaflsvirkjanir Ferðaþjónusta Ferðalög Orkumál Umhverfismál Stangveiði Lax Tengdar fréttir Virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar. Um er að ræða aðra atrennu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfarið var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga. 10. júní 2026 14:48 Eftirlit með smíði Þjórsárbrúar boðið út í óvissu um kærumál Vegagerðin hefur boðið út eftirlit og ráðgjöf með smíði nýrrar Þjórsárbrúar og gerð Búðafossvegar. 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