Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Árásarþoli var fluttur á bráðmóttöku en árásarmennirnir vistaðir í fangageymslum.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Þar segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni. Árásarmaðurinn flúði af vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild.
Þá var einn handtekinn í miðborginni vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferð fíkniefna. Viðkomandi var í mjög annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu og var fluttur á bráðamóttöku.
Einn var handtekinn í tengslum við húsbrot. Sá var ekki í skýrsluhæfu ástandi og var vistaður í fangageymslu. Einnig var tilkynnt um eignaspjöll í Hafnarfirði, þar sem reynt var að fara inn í hús.
Þá var lögregla köllu til vegna einstaklinga sem voru til vandræða við móttöku Sorpu í póstnúmerinu 110.