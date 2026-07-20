Innlent

Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur að­skildum málum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Þrír voru fluttir á bráðamóttöku í nótt.
Þrír voru fluttir á bráðamóttöku í nótt.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Árásarþoli var fluttur á bráðmóttöku en árásarmennirnir vistaðir í fangageymslum.

Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Þar segir einnig að ráðist hafi verið á einstakling fyrir utan skemmtistað í miðborginni. Árásarmaðurinn flúði af vettvangi en árásarþoli var fluttur á slysadeild. 

Þá var einn handtekinn í miðborginni vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferð fíkniefna. Viðkomandi var í mjög annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu og var fluttur á bráðamóttöku.

Einn var handtekinn í tengslum við húsbrot. Sá var ekki í skýrsluhæfu ástandi og var vistaður í fangageymslu. Einnig var tilkynnt um eignaspjöll í Hafnarfirði, þar sem reynt var að fara inn í hús.

Þá var lögregla köllu til vegna einstaklinga sem voru til vandræða við móttöku Sorpu í póstnúmerinu 110.

Lögreglumál

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