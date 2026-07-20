Formaður Félags eldri borgara segir lögregluna hafa brugðist manni á áttræðisaldri sem leitaði ítrekað aðstoðar vegna fjárkúgunar. Hann kallar eftir því að verkferlar verði endurskoðaðir. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Utanríkisráðherra Frakklands segir ótímabært að ræða hugsanlegar undanþágur Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins og telur Íslendinga hafa engu að tapa segi þeir „já“ í ágúst. Við hittum hann og utanríkisráðherra Íslands sem áttu fund í dag.
Þá sjáum við myndir frá valdaskiptum í Bretlandi og heyrum frá nýjum forsætisráðherra þar í landi auk þess sem við hittum nýbakaða tvíburaforeldra sem hafa kært ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um synjun á greiðslum. Þau uppfylltu ekki kröfur eftir að hafa þurft að fara í bráðakeisara.
Við segjum einnig frá mögulegum vendingum í veðrinu og heyrum í íslenskum leikmanni á Spáni sem svaf varla fyrir fagnaðarlátum eftir spænskan sigur á HM.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.