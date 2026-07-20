Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Áróra L Davíðsdóttir skrifar 20. júlí 2026 23:23 Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024. Getty/Ioannis Alexopoulos Hinn tuttugu og átta ára Joshua Kerry hefur verið ákærður fyrir morðið á Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmanni Íhaldsflokksins. Kerry var fyrst handtekinn þann 11. júlí í tengslum við málið en fer fyrir Westminster-héraðsdóm í Bretlandi á þriðjudaginn. Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra Íhaldsflokksins og þingmaður, fannst látin á heimili sínu fyrr í júlímánuði, 78 að aldri, en er talin hafa orðið fyrir árás um sólarhring áður. Rannsókn málsins hefur verið undir stjórn bresku hryðjuverkalögreglunnar en hryðjuverkarannsókn hefur staðið yfir samhliða morðrannsókn. Lögreglan hefur lýst morðinu á Widdecombe sem „markvissri árás.“ Kerry var fyrst handtekinn þann 11. júlí síðastliðinn grunaður um morð en hafi jafnframt verið handtekinn tveimur dögum seinna fyrir að hafa framið, undirbúið eða hvatt til hryðjuverka. Í umfjöllun BBC er haft eftir Laurence Taylor, yfirmanni hryðjuverkalögreglunnar, að rannsókn standi enn yfir og að hryðjuverkalögreglan hafi safnað saman „gríðarlegu magni upplýsinga“ en rannsóknin sé „sérstaklega umfangsmikil og flókin.“ Widdecombe var þingmaður Íhaldsflokksins og gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra á árunum 1994 til 1997. Hún varð síðar mikill talsmaður Umbótaflokks Nigel Farage og studdi útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Bretland Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Innlent Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Innlent Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Innlent „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ Innlent Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent Fleiri fréttir Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Sjá meira