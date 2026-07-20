Erlent

Á­kærður fyrir morðið á Widdecombe

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024.
Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024. Getty/Ioannis Alexopoulos

Hinn tuttugu og átta ára Joshua Kerry hefur verið ákærður fyrir morðið á  Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmanni Íhaldsflokksins. Kerry var fyrst handtekinn þann 11. júlí í tengslum við málið en fer fyrir Westminster-héraðsdóm í Bretlandi á þriðjudaginn.

Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra Íhaldsflokksins og þingmaður, fannst látin á heimili sínu fyrr í júlímánuði, 78 að aldri, en er talin hafa orðið fyrir árás um sólarhring áður. 

Rannsókn málsins hefur verið undir stjórn bresku hryðjuverkalögreglunnar en hryðjuverkarannsókn hefur staðið yfir samhliða morðrannsókn. Lögreglan hefur lýst morðinu á Widdecombe sem „markvissri árás.“

Kerry var fyrst handtekinn þann 11. júlí síðastliðinn grunaður um morð en hafi jafnframt verið handtekinn tveimur dögum seinna fyrir að hafa framið, undirbúið eða hvatt til hryðjuverka. 

Í umfjöllun BBC er haft eftir Laurence Taylor, yfirmanni hryðjuverkalögreglunnar, að rannsókn standi enn yfir og að hryðjuverkalögreglan hafi safnað saman „gríðarlegu magni upplýsinga“ en rannsóknin sé „sérstaklega umfangsmikil og flókin.“

Widdecombe var þingmaður Íhaldsflokksins og gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra á árunum 1994 til 1997. Hún varð síðar mikill talsmaður Umbótaflokks Nigel Farage og studdi útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu.

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