Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni

Sjúkraflutningar um helgina voru fleiri en vant er. Eitt þeirra útkalla sem Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fór í á laugardaginn var vegna barns sem hafði læsts inni á baðherbergi en engum varð meint af.
Þetta kemur fram í færslu sem Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu birti á Facebook nú í upphafi þrítugustu viku ársins.
Voru sjúkraflutningar á einum sólarhring um helgina alls níutíu og fjórir en það telst þónokkuð í vikulok, er fram kemur í færslunni.
„Tuttugu þessara flutninga voru forgangsútköll. Dælubílar SHS leystu þrjú verkefni, tvo vatnsleka og barn læst inni á salerni. Engum varð meint af,“ stendur í færslunni en þar er einnig biðlað til fólks að brosa og vera gott við hvert annað.
„Þá hefst þrítugasta vika ársins og við hjá SHS vonum að hún verði full af yndi og ást, brosið og verið góð hvert við annað.“