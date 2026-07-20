Kjartan Þór Ragnarsson, kjörinn fulltrúi í Reykhólahreppi, hefur verið ráðinn sveitarstjóri sveitarfélagsins. Hann var valinn úr hópi níu umsækjenda.
Í tilkynningu á heimasíðu Reykhólahrepps segir að Kjartan Þór hafi gegnt starfi sveitarstjóra frá því að núverandi sveitarstjórn tók við. Samþykkt var á síðasta sveitarstjórnarfundi að ráða hann áfram til starfa.
Í fundargerð kemur fram að Kjartan hafi menntun sem nýtist í starfi, BA í lögfræði og sagnfræði og diplómu í kennslufræðum. Hann hafi greinagóða þekkingu á málefnum sveitarfélagsins og mikinn áhuga á uppbyggingu samfélagsins.
„Við teljum Kjartan Þór hæfasta umsækjandann sem sótti um starf sveitarstjóra Reykhólahrepps. Þar að auki berum við traust til hans að vinna af heilum hug fyrir sveitarfélagið og ganga með okkur fram á við með samfélagið allt að leiðarljósi,“ segir í bókun R-listans í fundargerð.
Kjartan hefur starfað hjá sveitarfélaginu síðan í ágúst 2023 og starfaði áður sem verkefnisstjóri hjá Reykhólahreppi.
Alls sóttu ellefu um stöðu sveitarstjóra en tveir drógu umsóknirnar til baka. Hér má sjá þá sem sóttu um stöðuna.