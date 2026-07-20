Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Árni Sæberg skrifar 20. júlí 2026 12:19 Flogið verður með flugvél Norlandair. Vísir/Viktor Bandaríkjamaðurinn John Beattie stendur fyrir sérstakri flugferð þann 12. ágúst næstkomandi, þar sem farþegar munu upplifa lengst mögulega almyrkva í heiminum. Sætið kostar allt að 630 þúsund krónur. Þetta kemur fram í umfjöllun á vefnum Sólmyrkvi 2026, sem Sævar Helgi Bragason heldur út. Þar segir að það að upplifa almyrkva úr flugvél sé gerólíkt því að upplifa myrkva af jörðu niðri. Sé flogið meðfram almyrkvaslóðinni sé myrkvinn hægari og vari lengur. Tvær mínútur og fjörutíu sekúndur Þau níu sem verði um borð í fluginu Umbracept 2026 muni upplifa lengsta almyrkva í heiminum í næstum 2 mínútur og 40 sekúndur. Til samanburðar vari almyrkvinn í Reykjavík í 1 mínútu eða svo, fjörutíu sekúndum lengur frá Keflavíkurflugvelli og mest 2 mínútur og 13 sekúndur við Látrabjarg á Vestfjörðum, sem sé lengsti mögulegi almyrkvi á landi á Jörðinni. Þá hafi flugferð líka ýmsa aðra kosti í för með sér. „Ef þungbúið er við flugtak er fátt betra en að svífa upp í gegnum skýin. Við fljúgum upp í dimmbláan og heiðan himinn og njótum einstaks útsýnis í gegnum gluggann úr 30 þúsund feta hæð eða meira,“ er haft eftir Beattie. Tvö sæti í boði Þá segir að Sólmyrkvi 2026 eigi tvö sæti um borð í vélinni. „Hefurðu áhuga á að fljúga með? Sætin eru ekki ódýr og kosta annars vegar 3000 dollara og hins vegar 5250 dollar. Hafðu samband ef þú hefur áhuga á algerlega einstakri upplifun.“ Það gerir annars vegar um 380 þúsund krónur og um 660 þúsund krónur hins vegar. Almyrkvi 12. ágúst 2026 Flug Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Innlent Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Innlent Fleiri fréttir Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Sjá meira