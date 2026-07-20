Innlent

Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna

Árni Sæberg skrifar
Flogið verður með flugvél Norlandair.
Flogið verður með flugvél Norlandair. Vísir/Viktor

Bandaríkjamaðurinn John Beattie stendur fyrir sérstakri flugferð þann 12. ágúst næstkomandi, þar sem farþegar munu upplifa lengst mögulega almyrkva í heiminum. Sætið kostar allt að 630 þúsund krónur.

Þetta kemur fram í umfjöllun á vefnum Sólmyrkvi 2026, sem Sævar Helgi Bragason heldur út. Þar segir að það að upplifa almyrkva úr flugvél sé gerólíkt því að upplifa myrkva af jörðu niðri. Sé flogið meðfram almyrkvaslóðinni sé myrkvinn hægari og vari lengur.

Tvær mínútur og fjörutíu sekúndur

Þau níu sem verði um borð í fluginu Umbracept 2026 muni upplifa lengsta almyrkva í heiminum í næstum 2 mínútur og 40 sekúndur. Til samanburðar vari almyrkvinn í Reykjavík í 1 mínútu eða svo, fjörutíu sekúndum lengur frá Keflavíkurflugvelli og mest 2 mínútur og 13 sekúndur við Látrabjarg á Vestfjörðum, sem sé lengsti mögulegi almyrkvi á landi á Jörðinni.

Þá hafi flugferð líka ýmsa aðra kosti í för með sér.

„Ef þungbúið er við flugtak er fátt betra en að svífa upp í gegnum skýin. Við fljúgum upp í dimmbláan og heiðan himinn og njótum einstaks útsýnis í gegnum gluggann úr 30 þúsund feta hæð eða meira,“ er haft eftir Beattie.

Tvö sæti í boði

Þá segir að Sólmyrkvi 2026 eigi tvö sæti um borð í vélinni.

„Hefurðu áhuga á að fljúga með? Sætin eru ekki ódýr og kosta annars vegar 3000 dollara og hins vegar 5250 dollar. Hafðu samband ef þú hefur áhuga á algerlega einstakri upplifun.“

Það gerir annars vegar um 380 þúsund krónur og um 660 þúsund krónur hins vegar.

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Flug

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